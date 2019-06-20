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В Благовещенске из-за пожарных автомобилей перекроют улицу Ленина

В Благовещенске из-за пожарных автомобилей перекроют улицу Ленина

В субботу, 22 июня, будет временно перекрыта улица Ленина на участке от 50-летия Октября до Островского. Это связано с тем, что на главной улице пройдет репетиция по фигурному вождению пожарных автомобилей к празднику, который состоится 23 июня.

Движение транспортных средств будет ограничено с 05:30 до 07:30, информирует пресс-служба администрации Благовещенска.

В связи с перекрытием городские автобусы поедут по другим улицам.

Автобусы № 11, К: Ленина – 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

№ 4, 9, 28, 30, 31: – 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

23 июня в 18:00 на площади Ленина состоится фестиваль безопасности, посвященный 370-летию пожарной охране России. Зрителей ждет парад пожарной современной и ретротехники, мастер-классы, концертная программа, вальс пожарных автомобилей и многое другое. В пресс-службе Амурского МЧС обещают, что будет интересно.

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#жизнь #праздники #транспорт

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