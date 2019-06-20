В Свободном из-за ливней ввели режим ЧС

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В Свободном Амурской области из-за сильных дождей ввели режим ЧС. Такое решение приняли на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там же обсудили последствия непогоды.

Самый мощный ливень в Свободном прошел 13 июня. Тогда за час выпало более 39 миллиметров осадков, сообщает пресс-служба администрации Свободного в своем инстаграм-аккаунте.

Члены комиссии по обследованию территории и инфраструктуры города, пострадавших от опасных метеорологических явлений, доложили о положении дел в городе. Было проверено состояние городских дорог и объектов ЖКХ. Также обследовали проблемные здания школ № 192 и № 6, о необходимости отремонтировать которые речь велась ещё до ливней. Из-за непогоды ситуация усугубилась. Согласно результатам проведенной экспертизы, без капремонта дальнейшая эксплуатация зданий невозможна.

В итоге комиссия приняла решение ввести в Свободном режим ЧС и провести аварийно-восстановительные работы на пострадавших объектах. Планируется выделить средства на эти цели.