Гороскоп на 20 июня: Девам дадут ценный совет, Скорпионы откажутся от соблазнов

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Близнецах.

Овен. Конфликтный фон предыдущих дней сгладится. Звезды возвращают вам свое благорасположение. Можете продолжать медленно, но верно закладывать фундамент будущих успехов. Этот день благоприятен для личных встреч, однако приверженность к иерархии и к консерватизму в отношениях могут помешать установлению гармонии.

Телец. Не исключено, что сегодня Тельцам придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Велика вероятность конфликтных ситуаций, в результате которых вы можете иметь неприятности. Проявляйте осмотрительность: сплетни и злые языки постараются вам навредить. Вероятны проблемы, касающиеся одного из ваших друзей.

Близнецы. Трудный день. Жизненный потенциал находится на низком уровне. Вероятно, сегодня Близнецам придется решительно наступать или, наоборот, сконцентрировать всю энергию для отстаивания своей позиции. Не пытайтесь идти напролом – в случае необходимости идите на компромисс. Не надейтесь на помощь друзей и близких – полагайтесь только на себя. Неблагоприятны любые активные действия в сфере профессиональной деятельности. Лучше заняться укреплением здоровья и личными делами.

Рак. Не исключено, что в ваших делах неожиданно возникнут проблемы и вам понадобится финансовая поддержка. Не стесняйтесь обращаться за нею к близким друзьям. Ведь они, зная о вашей гордости, сами не предложат помощь. В ближайшее время ситуация должна измениться к лучшему, если, конечно, вы сможете собраться и активно искать пути разрешения проблем.

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Лев. Вероятно, в четверг вам предстоят активные действия. Придется решительно наступать или, наоборот, сконцентрировать всю энергию для самозащиты. Не пытайтесь идти напролом. Помните, что в любом споре можно найти компромиссное решение. Возможно, именно сегодня придется решать один из таких вопросов. В любом случае сейчас нежелательно оставаться пассивным — вы рискуете превратиться в мишень. Обратите внимание на приметы: разлитое масло или разбитая посуда — знак отхода от завоеванных позиций. Все будет зависеть только от вас — во всяком случае, помощи не ждите.

Дева. Ваше усердие и работоспособность принесут свои плоды. Ценные советы, эффективные подсказки, поддержка партнеров, а также прошлый опыт помогут вам избежать ошибок. К концу недели ваш энергетический потенциал значительно возрос, и вам удастся использовать свои способности для самовыражения и улучшения материального благосостояния.

Весы. Неблагоприятный день, особенно для мужской половины этого Знака. Вероятны ухудшение финансового положения или неудачная покупка. Существует опасность для здоровья. Звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья. Для женщин велика вероятность нового знакомства или неожиданных романтических приключений.

Скорпион. Критический день, связанный с трансформацией окружения и преодолением соблазнов. Перед тем как решиться на коммерческую операцию или крупную покупку, необходимо исключить всякий риск. Вероятны жестокие стычки с внешним окружением. Сегодня, как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку. На первый взгляд выгодное предложение, несмотря на кажущуюся заманчивость, не принесет прибыли. Наоборот, сегодня вы рискуете потерять все сразу.

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Стрелец. Этот день является началом нового этапа в вашей жизни. Тенденция к переменам проявится во многих сферах жизни. Отношения с представителями противоположного пола будут сегодня весьма плодотворными. Однако окончательный результат дел будет зависеть от вашего настроения и добровольного желания связать себя семейными узами.

Козерог. Этот день будет окрашен в оптимистические цвета. Вы почувствуете себя более счастливым, если выйдете за обычные рамки. Возможно, вы получите удовольствие от комплиментов, и не сомневайтесь в их искренности. Хорошо заводить новые знакомства – вы можете блеснуть, показать себя в выгодном свете. Однако планеты советуют не терять чувства меры и такта. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить ваши добрые намерения и посчитать вас излишне самоуверенным.

Водолей. День преобразования космической энергии, активизации творческих возможностей. Сегодня у многих Водолеев появится возможность показать окружающим свою уникальную способность улавливать все происходящее, предсказывать будущее. Повышенная работоспособность поможет вам справиться с любыми делами, особенно с теми, которые требуют концентрации внимания. День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Вероятны вещие сны.

Рыбы. Продолжается удачный период. Жизненная активность достигает кульминационной точки. Смело двигайтесь вперед – прирожденная мягкость и внешнее обаяние помогут вам разрешить разного рода конфликты. Не отказывайтесь от помощи, какой бы незначительной она вам ни казалась.

Астролог: Вальдемар Небоходцев