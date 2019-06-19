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Компания «Хабаровские авиалинии» открывает рейс из Хабаровска в Тынду

Компания «Хабаровские авиалинии» открывает рейс из Хабаровска в Тынду
Фото: khabkrai.ru

Авиакомпания «Хабаровские авиалинии» с 23 июня начнет выполнять еженедельные рейсы по маршруту Хабаровск –Тында. Перелет на самолете Ан-24 займет 2 часа 50 минут. Стоимость билета составит от 7 050 рублей.

По информации министерства транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края, вылет из Хабаровска намечен на 10:10 местного времени, время прилета – 12:00 амурского времени. Обратный вылет из Тынды запланирован на 13.00, прибытие в Хабаровск – на 16:50.

«Это направление востребовано у жителей Хабаровского края. Маршрут является субсидируемым, средства выделяются из федерального бюджета в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации. Тариф на перелет составит от 7 050 рублей», – сообщает коммерческий директор КГУП «Хабаровские авиалинии» Максим Харин.

Как сообщает «Интерфакс Дальний Восток» со ссылкой на министерство транспорта Амурской области, включение этого маршрута в перечень субсидируемых связано с тем, что Тында входит в список населенных пунктов, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах.

«Мы обратились в авиакомпанию "Хабаровские авиалинии" с просьбой рассмотреть возможность выполнения рейсов самолетами компании и заключения договора с Росавиацией для обеспечения перевозок пассажиров по специальному тарифу из Тынды в Хабаровск и обратно. Руководство авиакомпании приняло наше предложение», – отмечал глава амурского минтранса Александр Зеленин.

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#Дальний Восток #транспорт #Тында

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