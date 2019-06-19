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Благовещенец сообщил, что в областном центре мошенники лишают денег желающих работать вахтой

Благовещенец сообщил, что в областном центре мошенники лишают денег желающих работать вахтой
Фото: ru.depositphotos.com

В редакцию ИА «Амур.инфо» анонимно обратился житель Благовещенска. Мужчина рассказал, что его брат, житель Белогорска, стал жертвой мошенников в столице Приамурья.

Брат откликнулся на объявление в интернете о приглашении на работу вахтовым методом. Но обещание хорошей зарплаты в другом регионе обернулось тем, что у амурчанина «увели» 5 тысяч рублей. Житель Благовещенска уверен: пострадал не только его брат – жертв мошенничества больше. По словам благовещенца, брат откликнулся на объявление о работе вахтой, и его пригласила в областной центр одна из организаций, чей офис находится на улице Ленина. Желая прилично заработать в Приморском крае, мужчина приехал в Благовещенск. Женщина – представитель организации – сообщила, что нужно будет заплатить деньги якобы за оформление документов. «Они с моего брата взяли 5 тысяч рублей. Должны были сегодня утром отправить его поездом в Приморье на вахту. Этого ничего не произошло, билетов нет, трубки не брали, потом сказали: "Звонили, вы не ответили". В общем, мы обманным путем заманили эту женщину в офис. Предложили вернуть деньги мирным путем, но она не захотела», – рассказывает благовещенец. По его словам, на место вызвали полицию. Участники конфликта написали заявления друг на друга. Женщина, отмечает благовещенец, вела себя неадекватно. На самом деле, никакой работы нет, констатирует он, людей зазывают в Благовещенск, а там разводят на 5 тысяч рублей. В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству прокомментировали, что на место действительно выезжали сотрудники полиции, предстоит разобраться в ситуации.

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#происшествия #работа

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Комментарии
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  • Shapovalov

    Shapovalov
    49 минут назад

    Вашему брату повезло!!! обычно на вахту берут, увозят, денег не платят, выбирайся оттуда как хочешь... вашего Брата даже не взяли, потому что на столько быть бестолковым нельзя. развод стар как мир.

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