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Прецедент создан: в Белогорске суд признал законным штраф по фотофиксации

Прецедент создан: в Белогорске суд признал законным штраф по фотофиксации
Фото: ru.depositphotos.com

В Белогорске для борьбы с нарушителями правил благоустройства используется фото-видеофиксация. Один из оштрафованных, получив штраф, хотел его оспорить. Однако суд признал правомерными действия административной комиссии.

«Фактически фото-видеофиксация упростила порядок привлечения к административной ответственности, – говорит секретарь административной комиссии Юлия Трошева. – Теперь для составления протокола достаточно произвести фотосьемку места с указанием времени, даты, составить протокол осмотра территории, постановление о назначении наказания по делу об административном нарушении и направить его в адрес получателя. При таком подходе назначается минимальный штраф для физических лиц в 500 рублей, для юридических – в 10 тысяч».

Вынесение протоколов комиссии на основе фотовидеофиксации уже есть. Один из нарушителей правил благоустройства попытался оспорить правомерность такого административного производства в суде. Но городской суд признал правомерность действий административной комиссии.

«15 апреля мы проводили очередной рейд. По улице Металлургическая, 6, на прилегающей территории долгое время хранились строительные материалы, а именно песок и кирпич. А это не предусмотрено законом, – рассказала специалист административной комиссии. – Было принято решение о выписке протокола и назначении штрафа в размере 500 рублей на собственника дома. Нарушителю отправили копии материалов дела и все постановления с фототаблицей. Он же, в свою очередь, не согласился с решением комиссии и подал жалобу в суд. Белогорский городской суд 11 июня оставил жалобу без удовлетворения, подтвердив законность действий административной комиссии».

Практика применения фото-видеофиксации правонарушений в Белогорске станет постоянной. Помимо мобильных видеокамер, административная комиссия начнет активно использовать муниципальный квадрокоптер.

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#администрация Белогорска #суды

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Комментарии
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  • Разведчик

    Разведчик
    1 час назад

    господа журналиЗды... вы о чем это сейчас? Неужели ваши йурысты вам не сказали, что в нашей стране нет прецедентного права? А то, о чем вы написали - это обычная правоприменительная практика норм действующего законодательства на основании различных кодексов. Некрасиво ловить хайп там, где его нет, и по умолчанию быть не может.

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