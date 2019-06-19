В Амурской области собираются построить два мусороперерабатывающих завода

В текущем году в Амурской области должны разработать проектно-сметную документацию для строительства социальных объектов – детских садов, школ, а также двух мусороперебатывающих завода. На исполнение 27 региональных проектов в бюджете Приамурья предусмотрено 5,4 миллиарда рублей.

В части капитального строительства региональные проекты в 2019 году предусматривают разработку четырех проектно-сметных документаций. Из них два детских сада: на 70 мест в Екатеринославке и на 50 мест в Магдагачи. Также должна быть разработана документация на два мусороперерабатывающих завода, один из которых построят в Свободном, другой - в Бурейском районе. Также предусмотрены ремонты восьми спортивных сельских залов.

Кроме этого, в рамках реализации региональных проектов планируется строительство трех детских садов. Самый большой, на 170 мест, возводят в Белогорске. Два садика по 120 мест строятся в селе Усть-Ивановка и в Благовещенске. Сдача объектов запланирована на ноябрь текущего года.

Стройка идет в селе Новый Быт, где возводят спальный корпус психоневрологического интерната. В Екатеринославке появится мини-футбольное поле. Будут построены три школы – это новый корпус благовещенской школы № 22, и два здания в Свободном и Экимчане.

Кроме этого, региональные проекты предусматривают предоставление муниципалитетам 15 видов субсидий. «Одна из субсидий, освоение которой началось, это субсидия Благовещенску на строительство корпуса № 2 школы № 22 в Благовещенске», – сообщает правительство Амурской области.