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Заблудившуюся в Благовещенске мандаринку с 11 утятами выпустили в Амур (видео)

Заблудившуюся в Благовещенске мандаринку с 11 утятами выпустили в Амур (видео)

В среду, 19 июня, в центре Благовещенска горожане обнаружили многодетную семью краснокнижных пернатых – маму-утку с 11 малышами. Птицы гуляли в оживленном районе улиц Горького и Кузнечной. Неравнодушные прохожие обратились в управление животного мира и МЧС.

«Скорее всего, в центр Благовещенска птицы пришли с Бурхановки. Причем весь путь "делегации" пришлось проделать ногами – малыши маловаты для полетов», – отмечают специалисты управления по охране животного мира Амурской области.

История закончилась благополучно. Многодетное семейство вывезли за город и выпустили в Амур. Как сообщают в инстаграм-аккаунте регионального управления по охране животного мира, в этом районе водятся и другие мандаринки, поэтому уткам скучно не будет.

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#природа

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