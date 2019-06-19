В Приамурье парашютисты действительно прыгали с Ан-2, который не проходил ТО

Сотрудники аэрограда «Приамурье» признались, что самолет Ан-2, с которого осуществлялись парашютные прыжки, действительно не проходил техосмотр. Однако уверили, что самолет технически исправен. Об этом амурские пилоты рассказали на пресс-конференцию для СМИ.

На ней они озвучили свою позицию в неоднозначной ситуации. Летчики считают, что следственные мероприятия, которые провели на аэродроме 15 июня, незаконны и требуют дальнейшего разбирательства.

Со слов директора аэрограда «Приамурье» Ларисы Касьян, люди в масках, которые оказались на территории аэрограда, не предъявили никаких обвинений, не показали какие-либо документы.

«Просто хаотично, беспорядочно люди проникли на аэродром, вооруженные в масках, стали препятствовать передвижению людей. Никаких документов, разрешений на обыск и еще каких-то обвинений не было предъявлено. Дальше мы пытались разобраться, позвонить в полицию», – рассказала директор аэрограда «Приамурье» Лариса Касьян.

В рамках расследования уголовного дела Лариса Касьян проходит в качестве свидетеля. Она же призналась, что самостоятельно обслуживала самолет. По словам Ларисы Касьян, Ан-2 находился в нормальном техническом состоянии, ремонтов не требовалось. Главного документа на самолет у нее действительно не было. Она добавила: для того, чтобы пройти техосмотр, у организации не было денег.

«Сертификация Ан-2 стоит очень дорого – 1 миллион 200 рублей. Мы общественная организация, мы столько денег не зарабатываем. Мало того, к этому 1 миллиону 200 тысячам можно прибавить еще налог на имущество в размере 250 тысяч в год. Для малой авиации, для обычной общественной организации – это колоссальные деньги. Самолет с немного облупившейся краской, это не означает, что он в плохом состоянии. У самолета новые крылья. В прошлом году мы нашли возможность перетянуть их на заводе. Все подтверждающие документы у меня есть. Что самолет эксплуатационен, мы тоже можем доказать», – уточнила Лариса Касьян.

В ходе следственных мероприятий самолет опечатали, арестовали и сдали на хранение. Помещения обыскали, изъяли документы организации.

При этом, сообщили сотрудники аэрограда, ранее свои проверки проводила Росавиация. Со стороны ведомства нареканий не было, за исключением некоторых недочетов, которые своевременно были устранены. Сотрудники аэродрома возмущены, что к следственным мероприятиям не привлекли компетентные уполномоченные органы – Росавиацию и региональное управление федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

«Если есть данные, появились предпосылки к чему-то, на стадии профилактики этого правонарушения придите с комиссией, объективно проверьте, посмотрите, упредите, оберегите и сохраните вот эту деятельность, помогите», – рассказал замдиректора вэрограда «Приамурье» Фарит Гафиятуллин.

Ранее «Амур.инфо» сообщало, что, когда проверяющие органы начали выяснять подробности, оказалось, что пассажирский Ан-2, на котором устраивали коммерческие полеты, был арестован за перевозку красной икры в другом регионе. Машина находится в эксплуатации с 22 мая 1989 года.

Ан-2, как объяснила директор аэрограда, был перевезен из Февральска в разобранном состоянии. Изначально самолет был технически неисправен. Его собственник предложил ей восстановить самолет самостоятельно, взамен – заключить договор аренды на безвозмездной основе. В аренде у аэрограда «Приамурье» Ан-2 находится с 2015 года.

Эксплуатационные документы на самолет собственник не передавал, и о действиях, которые предшествовали договору, ей неизвестно, пояснила директор аэрограда.

Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту оказания услуг по прыжкам с парашютом по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

Лариса Касьян пояснила, что парашютным спортом занимается не аэроград, а другая общественная организация, с которой у них был заключен договор. Все документы, необходимые для производства этого вида деятельности, у этой организации есть, уточнили сотрудники аэрограда «Приамурье».