С 1 июля в Приамурье второй раз за год подорожает электроэнергия

1 июля в Амурской области снова изменятся тарифы на электроэнергию. Это будет второе за год повышение тарифа. Первое было 1 января 2019 года. Как и прежде, тарифы будут дифференцированными.

Согласно приказу управления государственного регулирования цен и тарифов по Амурской области от 14 декабря 2018 года, одноставочный (суточный) тариф для жителей городских населенных пунктов и поселков городского типа, имеющих газовые плиты, составит 3,73 рубля за киловатт-час. С 1 января он вырос до 3,70 рубля, а до начала 2019 года составлял 3,64 рубля за киловатт-час.

Для потребителей, имеющих двухтарифные приборы учета, дневной тариф установлен в размере 4,29 рубля за киловатт-час, ночной – 1,27 рубля за киловатт-час.

Для городского населения, проживающего в домах с электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для жителей сел, одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 2,61 рубля за киловатт-час. В первом полугодии тариф вырос до 2,59 рубля за киловатт/час, а до этого он составлял – 2,55 рубля.

Владельцы двухтарифных счетчиков будут рассчитываться за дневное электропотребление по 3 рубля за киловатт-час и за ночное – по 0,88 рубля за киловатт-час, сообщает пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» .

«В связи с изменением тарифов на электроэнергию «Амурэнергосбыт» (филиал ПАО «ДЭК») рекомендует потребителям передать показания своих электросчётчиков в период с 20 по 25 июня, а при наличии задолженности погасить ее до даты изменения тарифов - 30 июня. Сообщить показания особенно важно тем абонентам, приборы учета которых расположены внутри жилых помещений. Это позволит энергетикам максимально корректно провести расчеты за потребленный энергоресурс», – говорится в сообщении компании.