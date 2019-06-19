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сегодня, 18:06 7

С 1 июля в Приамурье второй раз за год подорожает электроэнергия

С 1 июля в Приамурье второй раз за год подорожает электроэнергия
Фото: ru.depositphotos.com

1 июля в Амурской области снова изменятся тарифы на электроэнергию. Это будет второе за год повышение тарифа. Первое было 1 января 2019 года. Как и прежде, тарифы будут дифференцированными.

Согласно приказу управления государственного регулирования цен и тарифов по Амурской области от 14 декабря 2018 года, одноставочный (суточный) тариф для жителей городских населенных пунктов и поселков городского типа, имеющих газовые плиты, составит 3,73 рубля за киловатт-час. С 1 января он вырос до 3,70 рубля, а до начала 2019 года составлял 3,64 рубля за киловатт-час.

Для потребителей, имеющих двухтарифные приборы учета, дневной тариф установлен в размере 4,29 рубля за киловатт-час, ночной – 1,27 рубля за киловатт-час.

Для городского населения, проживающего в домах с электроплитами и (или) электроотопительными установками, а также для жителей сел, одноставочный (суточный) тариф с 1 июля составит 2,61 рубля за киловатт-час. В первом полугодии тариф вырос до 2,59 рубля за киловатт/час, а до этого он составлял – 2,55 рубля.

Владельцы двухтарифных счетчиков будут рассчитываться за дневное электропотребление по 3 рубля за киловатт-час и за ночное – по 0,88 рубля за киловатт-час, сообщает пресс-служба филиала ПАО «ДЭК» «Амурэнергосбыт» .

«В связи с изменением тарифов на электроэнергию «Амурэнергосбыт» (филиал ПАО «ДЭК») рекомендует потребителям передать показания своих электросчётчиков в период с 20 по 25 июня, а при наличии задолженности погасить ее до даты изменения тарифов - 30 июня. Сообщить показания особенно важно тем абонентам, приборы учета которых расположены внутри жилых помещений. Это позволит энергетикам максимально корректно провести расчеты за потребленный энергоресурс», – говорится в сообщении компании.

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#финансы #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    https://forum.amur.info/news/173593/?page=last

  • Paster

    Paster
    2 часа назад

    Стабильность же...

  • Adolf

    Adolf
    2 часа назад

    PasterСтабильность же...


    Это прорыв имени путина

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    2 копейки с киловатта конечно не очень много, но 2ой раз за год, должны же быть какие-то основания, расчеты.

    А что касается юр.лиц?

  • grod

    grod
    57 минут назад

    спасибо ВВП !!!!

  • холостяк

    холостяк
    55 минут назад

    Ну напрашивается вопрос строительства новой ГЭС для снижения стоимости. Ведь три ГЭС строили для того чтобы не было наводнений.

    Интересно, а что думает президент о росте цен за электроэнергию для ДВ

  • Душелов

    Душелов
    8 минут назад

    Какого #@;$, товарищи? Энергоизбыточная область, планы ещё ГЭС и космодромов понастроить - а нам чё, хрен без соли?

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