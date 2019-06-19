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В Индии подросток спас малыша из пасти леопарда

В Индии подросток спас малыша из пасти леопарда
Фото: Pexels с сайта Pixabay

В Индии подросток смог отбить семилетнего младшего двоюродного брата от леопарда. Дети гостили на ферме у бабушки

14 июня 14-летний парень и его семилетний брат пошли в лес за ежевикой вместе с бабушкой, но ушли от нее в другую сторону. Когда мальчики зашли вглубь, на них напал леопард. Хищник поджидал ребенка кустах. Животное хотело прыгнуть на старшего брата, однако тот отскочил в сторону, поэтому оно набросилось на младшего.

Старший поднял с земли палку и камни и кинулся на леопарда в надежде отбить Харшада. Крики детей услышала их бабушка, прибежала к ним на помощь с серпом и ранила животное, а затем отвезла детей в больницу, сообщает «Лента.ру».

На следующий день тело напавшего на детей леопарда нашли в 300 метрах от места, где он напал на детей. Эксперты осмотрели тушу хищника и пришли к выводу, что это самка и ей было примерно 12 лет. Экспертиза показала, что леопард умер от полученных ран.

Представители местной полиции отметили «необыкновенную смелость Нареша, удивительную, для ребенка его возраста».

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#дети #животные #происшествия

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