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Филип Киркоров рассказал о жесткой посадке самолета в Домодедове

Филип Киркоров рассказал о жесткой посадке самолета в Домодедове
Фото: instagram.com/fkirkorov/

Самолёт авиакомпании S7, на борту которого находился певец Филипп Киркоров вместе со своими детьми, совершил экстренную посадку в аэропорту Домодедово. Певец спустя несколько часов после приземления в Домодедове выложил у себя подтверждающий этот факт пост.

Воздушное судно летело по маршруту Варна – Москва. Артист возвращался из Болгарии, в которой давал тур. Сначала самолёт совершил жёсткую посадку, ударившись шасси о взлётно-посадочную полосу, и, не сумев приземлиться, пошел на второй круг,, сообщает Life.

В Инстаграме король русской эстрады выставил пост, подтверждающий экстренное преземление.

«Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса 922 Варна – Москва авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше!» – подытожил певец.

Комментаторы поздравили Киркорова со вторым рождением: «Как хорошо, что все обошлось! Мы бы не пережили такую потеряю», «Теперь у вас есть второй День рождения», «Даже не представляю что бедные пассажиры пережили, особенно с детками», «Аж сердце замерло, когда увидела эту новость. Слава Богу – обошлось. Мы очень переживали за вас».

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#происшествия #шоу-бизнес

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