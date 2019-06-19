Во Франции предали земле останки супруги генерал-губернатора Муравьева-Амурского (видео)

Фото: личный архив Ольги Кухаренко

Во Франции в городе Желос земле предали останки Элизабет Буржуа де Ришмон, супруги генерал-губернатора Николая Николаевича Муравьева-Амурского. На 6 июля запланировано открытие отреставрированного захоронения семьи Ришмон.

Видео, снятое на кладбище французского города Желос, было опубликовано в инстаграм-аккаунте «Самый-самый Благовещенск».

«Я верю, что ушедшие люди все видят. Если это так, то Николай Николаевич Муравьев-Амурский сегодня по-настоящему ликует. Потому что сегодня останки его супруги Екатерины Николаевны наконец преданы земле, и уже завтра начнутся работы во восстановлению семейного склепа Де Ришмон! А ведь этого могло никогда не произойти, если бы не Ольга Николаевна Кухаренко, которая нашла захоронение и 3 года сводила "русско-французские мосты", чтобы вернуть Екатерину Николаевну земле. Этого не произошло бы, если бы мэр Благовещенска Валентина Сергеевна Калита не прониклась этой потрясающей историей и не подключилась бы к решению непростого международного вопроса. Горжусь, что в нашем Благовещенске живут такие люди», – прокомментировала 18 июня публикацию автор краеведческой игры «Самый-самый Благовещенск» Яна Афанасьева-Стародуб.

В 35 лет из-за проблем со здоровьем Николай Муравьев покинул военную службу и отправился на лечение во Францию. Там он познакомился с Элизабет Буржуа де Ришмон. Вернувшись в Россию и став губернатором Тульской губернии, он женился на ней. В крещении Элизабет приняла имя Екатерина. Супруга находилась рядом с мужем в Иркутске и на Дальнем Востоке. Последние 20 лет они прожили в Париже. Муравьев-Амурский был похоронен во Владивостоке. После смерти мужа Екатерина Муравьева-Амурская вернулась в родной город.

Как сообщало Амур.инфо, в 2016 году газета БГПУ Salut! Ça va? опубликовала статью о жене Муравьева-Амурского. С помощью друзей из Франции удалось найти могилу Элизабет Буржуа де Ришмон. Впоследствии выяснилось, что останки семьи Ришмон находились в муниципальном хранилище.

«Во Франции по закону извлекаются останки из захоронения, если захоронение брошено, потому что очень небольшая территория, такой закон. И участок перепродается другой семье. За захоронением в какой-то момент перестали ухаживать, оно было полуразрушенным. В 2016 году мы начали поиски, с мэрией переписывались, и периодически приходила какая-то информация. И вот однажды пришла информация о том, что могила продана. И никто не знал, есть ли там другие останки. Но потом через какое-то время пришла информация, что, слава богу, она пустая. Никому не успели ее продать. Но останки семьи Ришмон были оттуда извлечены и находились в муниципальном хранилище», – пояснила доцент кафедры романо-германских и восточных языков БГПУ Ольга Кухаренко.

Теперь останки супруги Муравьева-Амурского предали земле. Само семейное захоронение 18 июня начали восстанавливать. После реставрации порядок на могиле будет поддерживать мэрия города Желос.

«Начались работы по восстановлению по укреплению памятной доски и укреплению камня. Камень решили оставить тот, который был, потому что это история. (…) Мой друг, который раньше работал в мэрии более крупного города, чем Желос, я его попросила туда сходить, сфотографировать, снять видео. Все эти годы я этой историей жила, для меня это очень трогательный и волнующий факт», – рассказала Ольга Кухаренко.

Фото: личный архив Ольги Кухаренко

Ранее администрация Благовещенска сообщала, что реализует проект по восстановлению захоронения супруги графа Муравьева-Амурского Элизабет Буржуа де Ришмон.

«Важными для нас остается возвращение к истории города, личностям, которые дали возможность для освоения Дальнего Востока и основания города Благовещенска. Вопрос исторической памяти остается одним из актуальных в рамках подготовки Дня города. В этом году мы планируем решить вопрос с восстановлением могилы жены Николая Николаевича Муравьева-Амурского. Сначала велась неофициальная переписка, и надо отдать должное преподавателю факультета иностранных языков БГПУ Ольге Кухаренко, которая привлекла внимание к этой проблеме. В течение последнего года велась переписка и переговоры при участии консульства. И теперь мы должны официально завершить переговорный процесс, зафиксировав документально обоюдные обязательства с мэрией города Желос», – поясняла Валентина Калита на рабочем совещании в январе 2019 года.