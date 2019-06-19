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Амурчанин-закладчик променял высшее образование на колонию строгого режима

18-летнему студенту одного из амурских вузов придется провести ближайшие четыре года в колонии строгого режима. Такой срок парень получил за распространение наркотиков. Молодого человека взяли под стражу прямо в зале Белогорского суда.

Задержали студента в сентябре прошлого, 2018 года. Во время дежурства в районе автовокзала белогорские полицейские обратили внимание на двух молодых людей, один из которых то что-то прятал в земле, то фотографировал, то записывал. Когда оперативники направились к ним, один из парней бросился бежать. Второго взяли с поличным. Во время досмотра у него обнаружили пять свертков с синтетическими наркотиками. Был изъят и телефон, который содержал фото с мест «закладок». А позже, пройдя путь 18-летнего наркокурьера, с помощью служебной собаки оперативники вскрыли еще две «закладки».

Как сообщает «ТВС-Медиа», на допросе студент признался, что решил подзаработать, не желая быть финансово зависимым от родителей. Через «Телеграм» связался с поставщиком, договорился, где заберет партию «синтетиков». Поехал со знакомым из Благовещенска в Белогорск, вышел за 20 километров до города, нашел пакет, зарытый под деревом. Добравшись до белогорского автовокзала, сразу приступил к делу. Но все разложить не успел, его задержали и доставили в отдел полиции.

На допросе молодой человек рассказал, где сделал остальные «закладки». Вместе с сотрудниками полиции и кинологом со служебной собакой он направился по адресам. Один из свертков нашли возле электроопоры, второй – по улице возле частного дома, под кирпичом.

Свидетель по делу – напарник закладчика, который сбежал, – рассказал суду, что в тот день составил товарищу компанию в поездке до Белогорска. И только уже когда прибыли на место, понял, что друг занимается чем-то незаконным. Стал ругаться с ним, требовал объяснений. А потом увидел сотрудников полиции. Испугавшись, бросился бежать. В областной центр вернулся на попутках, уже поздно ночью. С тех пор он не видел своего друга.

Несмотря на то, что студент полностью признал свою вину, сообщили в белогорской прокуратуре, суд приговорил его к реальному сроку. Преступления, связанные с наркотиками, из разряда тяжких, и санкции по ним крайне суровые. Теперь вместо того, чтобы получать высшее образование, молодой человек должен отправиться в колонию строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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#Белогорск #криминал #происшествия #суды

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