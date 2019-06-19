Преследование животного машиной в Приамурье обернулось служебной проверкой в Росгвардии

Фото: кадр видео

Начальник управления Росгвардии по Амурской области назначил служебную проверку после инцидента в поселке Новобурейский Бурейского района. Об этом ИА «Амур.инфо» сообщили в пресс-службе ведомства. Цель – установление причастности сотрудников к этому случаю.

Как сообщало агентство, в Новобурейском автомобиль с надписью «Полиция» ехал по дороге за диким животным. Происходящее сняли на видео. В пресс-службе УМВД России по Амурской области отмечали, что машина, как в ролике, не состоит на вооружении местной полиции – МО МВД России «Бурейский».

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#животные #транспорт

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Александр Авдеев