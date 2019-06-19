На российской стороне международного моста через Амур приостановлены работы

На российской стороне международного моста через Амур строители закончили свою часть работ по монтажу и очередному этапу регулировки вантовой системы. Сообщается, что усилие натяжения позволяет продолжать работы по опусканию пролетного строения.

«Мы приостанавливаем все работы на мосту и передаем возможность китайским коллегам завершить свою часть работ по монтажу вантовой системы. То есть не нагружаем и не опускаем пролет, чтобы китайская сторона могла выполнить монтаж и натяжение вантовой системы своей части моста», – рассказал начальник ПТО ОП АО «УСК Мост» в Благовещенске Алексей Лагунов.

Российские и китайские строители провели рабочую встречу, в ходе которой обсудили период выполнения монтажных работ китайской части вантовой системы и дальнейшие контрольные точки плана графика строительных работ, сообщает пресс-служба Минвостокразвития.

Остановка работ на основном конструктиве моста продлится в течение 10 дней. Затем строители продолжат опускание пролетного строения на постоянные опорные части, а также работы по армированию плиты проезжей части для последующего ее бетонирования.