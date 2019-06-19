Они знают, чем пахнут деньги и янтарь: как работают служебные собаки Благовещенской таможни

В ознаменование предстоящих праздников – Дня кинолога и Международного дня борьбы против употребления наркотиков – Благовещенская таможня пригласила журналистов ознакомиться с профессией таможенного кинолога, а также познакомиться со служебными собаками. Они умеют находить любую «запрещенку» – наркотики, валюту, дериваты и даже янтарь.

Нежный собачий нос не сравнится даже с самым высокотехнологичным прибором. Такой имеется на таможне, он называется «Искусственный нос». Это мобильное устройство способно определять запахи, но перед началом работы требует тщательной настройки, тогда как животное включается сразу.

Ищейка способна выявить запах, тщательно замаскированный другим, более сильным «ароматом». Есть пример, когда служебная собака обнаружила сверток с марихуаной, спрятанный в упаковке сильно пахнущего стирального порошка. Для собаки выражение «деньги не пахнут» не имеет смысла. Спаниель Вега, которой в августе исполнится пять лет, сначала освоила поиск денежных знаков, а затем обучилась находить дериваты – бивни мамонта, части животных – и различные наркотические средства.

Научить собаку искать и находить мало, говорит специалист-кинолог Андрей Гацуев, – ее нужно аттестовать, как настоящего сотрудника. Свою Вегу Андрей любя называет «универсальным бойцом». Вместе они работают с 2016 года.

«Особенность спаниелей в том, что они юркие, активные, энергичные. Их удобно использовать при обыске помещения, такая собака может везде забраться. Моя задача – за ней поспевать», – рассказывает Андрей Гацуев. Он уверен – у собак, как и людей, разные характеры, и собаки все понимают. Свою Вегу Андрей хорошо изучил, говорит, она хитрая. «Любая собака, какой бы дрессированной ни была, периодически будет проверять хозяина, испытывать на прочность. Вега у меня хитрая – может сделать вид: "Я такая нежная, не повышай голос!"».

Кинолог Алексей Грошин работает с молодой ретривершей. Ее зовут Sally Simply the Best, для друзей просто Салли. А друг для нее – практически любой доброжелательный человек. «Для службы в таможенных органах лабрадор является одной из самых подходящих пород, у них нет агрессии. Это собака-нянька, собака-компаньон. Так как мы работаем на пунктах пропуска среди людей, то собака должна быть социализирована, неагрессивна», – объясняет Алексей Грошин.

Вместе с тем Алексей признает, что с Салли не всегда легко и просто. «Не самая простая в обучении собака. Приходилось долго социализировать, ставить поиск. Пришлось поработать, но мы добились результатов. Ездили на региональные соревнования таможенников, в личном первенстве заняли шестое место из 15. Для региона это нормальный результат», – отмечает кинолог.

Вега и Салли продемонстрировали поиск вещества-имитатора наркотика и другие элементы подготовки. В работе поведение собак отличается: Вега, обнаружив тайник, ложится и трижды гавкает, сообщая кинологу о выполнении задания.

Салли, внимательно принюхавшись, скребет лапой по ящику.

Лучшая награда для животного – похвала своего кинолога, а также брошенный мячик. После успешно выполненного действия раздается щелчок кликера, специального устройства. После чего собака получает угощение. Так в сознании у животного закрепляется определенный навык.

Собаки трудятся в подразделениях таможни. Их ежедневная служба заключается в пресечении контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, валюты, дериватов – частей кабарги, медведя, других животных. После работы служебная собака возвращается домой, в просторный и чистый вольер.

Кинологический отдел Благовещенской таможни был создан в 2008 году. Основные места работы служебных собак – пункты пропуска «Благовещенский», «Поярковский», «Якутский», аэропорты. Основные породы собак – золотистые ретриверы, лабрадоры, овчарки, малинуа и русские спаниели.

«Эти породы хорошо поддаются дрессировке и не агрессивны к людям. Мы закупаем собак в возрасте девяти месяцев, чтобы было понятно, какая у нее нервная система. Для службы не подходят трусливые собаки и собаки-меланхолики. После обучения, где-то в возрасте полутора лет, животное идет в работу. В течение всей жизни мы ставим собаку на новые запахи. Ведь контрабандисты не дремлют, постоянно появляются новые запахи, это касается и синтетических наркотиков», – объясняет заместитель начальника кинологического отделения Благовещенской таможни Ольга Шолохова.

Срок службы для собаки составляет восемь-девять лет. После ее списывают, и она остается со своим кинологом, с которым прослужила бок о бок лучшие годы своей собачьей жизни. Для таможенной собаки ответ на вопрос – кто тут хороший мальчик? – очевиден. Своей преданностью человеку и делу они заслужили право на уважение и почет.