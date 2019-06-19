Глава Приамурья участвовал в заседании группы по подготовке Госсовета по нацпрограмме развития ДФО

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Глава Приамурья Василий Орлов принял участие в заседании рабочей группы по подготовке Госсовета РФ по нацпрограмме развития Дальнего Востока. Нацпрограмма направлена на решение трех основных задач.

Это: выход на темпы роста ВРП макрорегиона до 6 % в год, прекращение оттока населения, повышение качества жизни людей и социального развития регионов ДФО до уровня выше среднероссийского.

«В сентябре 2018 года на Восточном экономическом форуме президент Владимир Владимирович Путин выступил с инициативой разработки национальной программы по развитию Дальнего Востока. Был проведен опрос населения. В Амурской области через онлайн-площадки и на встречах с жителями собрали 25 тысяч идей. Правительство Приамурья проанализировало и объединило их в 700 предложений. Более 80 % включены в нацпрограмму», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

На первом заседании рабочей группы по подготовке Государственного совета РФ по вопросу «О национальной программе развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года» был составлен подробный план-график работы, определены приоритеты и обозначены сроки.

«Хотел бы отметить, что работа по разработке национальной программы была проведена большая», – открыл заседание рабочей группы помощник президента РФ, секретарь Государственного совета РФ Игорь Левитин.

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов, руководитель рабочей группы по подготовке заседания, представил проект национальной программы, который прошел согласование с 22 министерствами и ведомствами и 30 мая был внесен в правительство РФ.

«Национальная программа должна определить будущее развитие Дальнего Востока до 2035 года, поэтому она не могла готовиться кулуарно в кабинетах чиновников. Мы спросили у жителей Дальнего Востока, каким они хотят видеть свой регион, город, поселок. Был открыт сайт, на котором граждане оставляли свои предложения; на сайт поступило 16 524 предложения. Мы дали возможность зарегистрировавшимся гражданам голосовать за эти предложения, и в итоге суммарно было отдано 455 877 голосов. Мы не ограничились сайтом, во всех муниципалитетах Дальнего Востока прошли в общей сложности 2 492 встречи с жителями. В которых приняло участие более 147 тысяч человек, спасибо губернаторам, которые организовали совместную работу. Все поступившие сообщения были обобщены на уровне региональных правительств, защищены губернаторами в законодательных собраниях», – рассказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов.

Наибольшее количество предложений поступило по развитию образования и науки. Транспортная доступность на втором месте, на третьем – вопросы обеспечения жильем и комфортности проживания. Далее следуют культура, социальная поддержка семей с детьми, здравоохранение, физическая культура и спорт.

«По каждому направлению разработан комплекс мероприятий. Эти мероприятия поддержаны федеральными министерствами. И они включены в проект национальной программы», – отметил Александр Козлов.

Проект национальной программы включает три основных блока: экономическое развитие, социальное развитие и конкретные меры развития каждого из 11 регионов Дальнего Востока. В проекте национальной программы выделены следующие приоритеты: обеспечение конкурентоспособности условий ведения бизнеса, повышение инвестиционной привлекательности ключевых отраслей, развитие инфраструктуры, поддержка экспорта, поддержка малого и среднего бизнеса, повышение качества работы региональных команд, развитие финансовой инфраструктуры, инфраструктуры развития высоких технологий и развитие территорий с высоким экономическим потенциалом.

Участие в заседании рабочей группы приняли представители всех дальневосточных регионов, федеральных органов исполнительной и законодательной власти. Следующее заседание состоится в начале августа. Государственный совет РФ пройдет в сентябре во Владивостоке в рамках V Восточного экономического форума.