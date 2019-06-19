Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:36 1

В дни проведения выпускных в Приамурье будет действовать сухой закон

В дни проведения выпускных в Приамурье будет действовать сухой закон
Фото: Амур.инфо

С 21 по 25 июня в школах Приамурья пройдут выпускные вечера. В эти дни в области будет запрещена продажа спиртного. О нарушении закона можно будет сообщить на горячую линию.

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области напоминают, что в дни проведения выпускных розничная продажа алкоголя допускается только при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, но при соблюдении определенных требований.

В частности, объект должен быть оснащен залом обслуживания посетителей. Вскрытие продавцом заводской упаковки проводится только в пределах заведения. Также важным условием приобретения алкогольной продукции в кафе, барах и буфетах является распитие спиртного только в этом объекте общественного питания.

Продажа алкогольной продукции в закрытой упаковке и ее вынос за пределы помещения относится к нарушениям обязательных требований.

Сообщить о нарушении в дни выпускных амурчане могут по телефону горячей линии минэкономразвития: 8-914-538-39-80.

«Кроме того, амурчане, ставшие свидетелями нарушений, могут сообщать о подобных фактах в министерство. Для этого необходимо заполнить форму обращения, приложить кассовый чек и представить для засвидетельствования (фотосъемка, оформление акта осмотра) приобретенную продукцию. Оформление документов будет проведено в вашем присутствии, в том числе представленные вами товары будут сразу возвращены», – уточняют в министерстве.

Средние размеры штрафов за продажу алкоголя в неустановленное время и в дни запрета для индивидуальных предпринимателей составляют 20–40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. Более серьезная ответственность предусмотрена за реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии. Для индивидуальных предпринимателей – от 500 тысяч до 1 миллиона, для юридических лиц – от 3 миллионов рублей.

Просмотров всего: 346

#праздники #торговля #школа

распечатать


Общество 1

В Благовещенске 21 июня перекроют часть улицы Ленина
Общество 1

В Благовещенске отказались от запуска воздушных шаров на выпускной

Общество 13

Амур.инфо – 17: за последний год читатели провели на сайте 220 лет

Общество 2

В преддверии выпускных амурские школы проверят на предмет взрывоопасных веществ

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    47 минут назад

    этот сухой закон бьет по карману крупных сетей, но дает небывалый подъем пивнушкам!!! поэтому считаю его заговором проплаченным!!!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь