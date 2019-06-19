В дни проведения выпускных в Приамурье будет действовать сухой закон

Фото: Амур.инфо

С 21 по 25 июня в школах Приамурья пройдут выпускные вечера. В эти дни в области будет запрещена продажа спиртного. О нарушении закона можно будет сообщить на горячую линию.

В министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области напоминают, что в дни проведения выпускных розничная продажа алкоголя допускается только при оказании услуг общественного питания в объектах общепита, но при соблюдении определенных требований.

В частности, объект должен быть оснащен залом обслуживания посетителей. Вскрытие продавцом заводской упаковки проводится только в пределах заведения. Также важным условием приобретения алкогольной продукции в кафе, барах и буфетах является распитие спиртного только в этом объекте общественного питания.

Продажа алкогольной продукции в закрытой упаковке и ее вынос за пределы помещения относится к нарушениям обязательных требований.

Сообщить о нарушении в дни выпускных амурчане могут по телефону горячей линии минэкономразвития: 8-914-538-39-80.

«Кроме того, амурчане, ставшие свидетелями нарушений, могут сообщать о подобных фактах в министерство. Для этого необходимо заполнить форму обращения, приложить кассовый чек и представить для засвидетельствования (фотосъемка, оформление акта осмотра) приобретенную продукцию. Оформление документов будет проведено в вашем присутствии, в том числе представленные вами товары будут сразу возвращены», – уточняют в министерстве.

Средние размеры штрафов за продажу алкоголя в неустановленное время и в дни запрета для индивидуальных предпринимателей составляют 20–40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 300 тысяч рублей. Более серьезная ответственность предусмотрена за реализацию алкогольной и спиртосодержащей продукции без лицензии. Для индивидуальных предпринимателей – от 500 тысяч до 1 миллиона, для юридических лиц – от 3 миллионов рублей.