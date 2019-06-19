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В Японии запретили бить детей

В Японии запретили бить детей
Фото: Free-Photos с сайта Pixabay

19 июня японский парламент принял закон, который запрещает физическое наказание детей. Но пока отсутствует информация о том, что ждет родителей, если они нарушат закон.

Поправки в законе запрещают применять физическую силу к детям за плохое поведение, но в то же время не предусматривают наказания для нарушителей. В парламенте посчитали, что местные органы власти и центры по защите детей должны будут самостоятельно работать с родителями или опекунами, которые были замечены в жестоком обращении. В частности, они смогут активнее вмешиваться в ситуацию и давать рекомендации на основе медицинских и психологических экспертиз.

При этом сотрудники служб соцзащиты, работающие с детьми, будут разделены с теми, кто имеет дело с родными несовершеннолетних. Поправки в закон вступят в силу 1 апреля 2020 года.

Известно, что в планах правительства Японии также пересмотреть уголовное законодательство. В него хотят внести поправки, связанные с моральным унижением детей, сообщает «Лента.ру».

Об одобрении поправок к закону о защите детей стало известно в марте. Их начали обсуждать после того, как девочку нашли мертвой дома, однако власти отказались рассматривать дело о ее жалобах на жестокое обращение.

В Японии воспитание детей характеризуется вербальным и психологическим воздействием на ребенка. Японских детей иногда называют одними из самых капризных, потому что в большинстве случаев жестких запретов родители им не предъявляют. Дисциплине, умению существовать в коллективе и подчиняться правилам их учат, как только они попадают в школу.

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#дети #закон

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