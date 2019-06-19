Дело экс-замглавы Амурского управления Росприроднадзора направлено в суд

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В Амурской области в суд направлено уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении бывшего заместителя руководителя управления Росприроднадзора по Амурской области. По информации Амур.инфо, обвиняемый – Алексей Малышев. Сейчас он находится под домашним арестом.

Как сообщает прокуратура Амурской области со ссылкой на данные следствия, в период с марта 2015-го по ноябрь 2018 года бывший заместитель руководителя управления получил от предпринимателя больше 100 тысяч рублей за помощь в подборе клиентов. Людям были нужны услуги по разработке проектов экологических документов, а также беспрепятственное проведение экспертизы в Росприроднадзоре. При этом взятые на себя обязательства обвиняемый не выполнил.

Похожим способом экс-чиновник пытался похитить 140 тысяч рублей у другого предпринимателя. Но был задержан правоохранителями при получении части суммы.

Как сообщало Амур.инфо, Малышева арестовали в декабре 2018 года. 8 декабря на автомобильной стоянке возле одного из торговых центров Благовещенска он был задержан при содействии сотрудников управления ФСБ России по Амурской области. Сумма переданных средств составила 40 тысяч рублей. Уголовное дело расследовало СУ СК РФ по Амурской области.

В первое время Малышев находился под стражей, затем меру пресечения изменили на домашний арест. В апреле Малышев уволился с должности заместителя начальника по собственному желанию.

Прокурор Амурской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, лицом с использованием своего служебного положения, и покушение на мошенничество». Материалы направлены для рассмотрения в Благовещенский городской суд. За совершение преступления судья может назначить обвиняемому до 6 лет лишения свободы.