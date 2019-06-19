Старейший в Благовещенске карагач растет на улице Зейской

Необычное исследование провел благовещенец – кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов. Ему пришла в голову идея определить старейшие деревья областной столицы и рассказать об этом горожанам с помощью специальных табличек.

Информационные карточки появились, например, у 160-летней лиственницы и тополя, ствол которого можно обхватить только втроем.

«В прошлом году я осуществил такой проект – поиск старейших деревьев Благовещенска. Во многих городах европейской России это норма: там выявляют старые деревья и делают их достопримечательностями. Интересно же, что деревья росли еще тогда, когда еще и города не было. Я сначала у ученых поинтересовался о старейших деревьях, но никто этим не занимался ни в городе, ни в области», – рассказал начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов.

Благовещенский исследователь говорит, что определить настоящий возраст дерева очень сложно. Обычно это делают подсчетом числа годовых колец. Но тогда дерево нужно или спилить, или, используя специальный бур, вырезать из ствола тонкий цилиндр древесины, на котором можно посчитать кольца.

Есть более простой способ, им и воспользовался благовещенец. Павел Жирнов решил измерять возраст деревьев по их диаметру. Ему пришлось измерить мерной лентой каждое возрастное дерево. По получившимся числам благовещенец высчитывал средний диаметр каждого, потом делил его на величину годового прироста в миллиметрах.

Но так как годовой прирост у разных деревьев одного вида различен и зависит от различных условий и факторов, например, генетического потенциала дерева, пораженности вредителями или болезнями, то и определяется он примерно.

«Это все примерные оценки, потому что нет каких-то шкал определенных. В разных условиях дерево может расти по-разному. При благоприятных условиях оно может быть в два раза толще дерева того же возраста, которое выросло в неблагоприятных условиях. Иногда два дерева одного вида, посаженные одновременно и сравнительно недалеко друг от друга, через несколько десятков лет чуть ли не в два раза отличаются по толщине друг от друга. С возрастом годовой прирост сильно замедляется, что добавляет ошибки при летоисчислении. Поэтому обычно говорят о минимальном и максимальном возрасте дерева. Истинный возраст лежит где-то в этом промежутке», – объяснил ученый.

Самая старая лиственница в Благовещенске находится в Первомайском парке. Ее средний диаметр 67 сантиметров, соответственно, возраст при годовом приросте от 3 до 2 миллиметров составляет 112-167 лет.

Там же около аттракциона «Лошадки» располагается старейший дуб монгольский. Ему от 105 до 157 лет. Средний диаметр этого дерева – 63 сантиметра.

У дома № 84 по улице Политехнической находится старейший тополь. Его средний диаметр 121 сантиметр. Обхватить его можно только втроем, взявшись за руки. Величина годового прироста у тополя 8-5 миллиметров, возраст – от 75 лет до 121 года.

Есть в Благовещенске две самые старые сосны. Одна растет в сквере на месте бывшего Шадринского собора в районе пересечения улиц Ленина и Чайковского. Вторая – у корпуса факультета агрономии и экологии ДальГАУ по улице Политехнической. У первой диаметр 72 сантиметра, у второй – 73. Их возраст – от 91 года до 122 лет.

В 40 метрах от старейшей сосны у ДальГАУ растет старейшая в городе липа. Ее средний диаметр – 52 сантиметра, предполагаемый возраст – от 87 до 130 лет.

На улице Зейской, у дома 31 можно найти старейший карагач. Это дерево еще называют вязом. Его средний диаметр – 97 сантиметров, возраст при среднегодовом приросте от 5 до 3 миллиметров – 97-162 года.

Старейшие деревья могут стать интересной туристической достопримечательностью, считает исследователь. Возле них можно разместить соответствующие тематические стенды. Так делают, например, в Китае.