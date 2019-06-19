Замруководителя аппарата губернатора Приамурья стала Екатерина Снежко

В среду, 19 июня, в правительстве Амурской области была официально назначена новый заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства области. Вакантную должность заняла экс-заместитель Общественной палаты Приамурья Екатерина Снежко.

Информацию о своем назначении Екатерина Алексеевна подтвердила в телефонном разговоре с корреспондентом Амур.инфо.

«Буду курировать работу с общественными объединениями, то есть общественный сектор, работу с органами местного самоуправления. То есть все направления деятельности, которые мне близки в силу работы в Общественной палате в том числе. Заявление на выход из Палаты уже написано. Так как по областному и федеральному закону не может совмещать государственный чиновник должность в Общественной палате», – пояснила новый замруководителя аппарата губернатора и правительства области.

Екатерине Снежко 33 года, она коренная благовещенка. У нее два диплома о высшем образования: АмГУ – по квалификации филолог-преподаватель немецкого языка и литературы и московской Академии народного хозяйства при правительстве РФ по квалификации – экономика управления предприятием.

За плечами у Екатерины Алексеевны опыт работы в АмГУ (2006 г.) в качестве специалиста по работе с молодежью; в Амурской торгово-промышленной палате (2007–2015 гг.) в качестве начальника департамента по информационно-аналитической работе и связям с общественностью; в благовещенской районной немецкой национально-культурной автономии (2008-2014 гг.), где Екатерина Снежко была зампредседателя правления и преподавала курсы немецкого языка; АНО «Дальневосточный центр по развитию инициатив и социального партнерства» (2016-2019 гг.), в том числе в качестве исполнительного директора.

Последним местом работы Екатерины Снежко был аппарат Общественной палаты Амурской области, где она занимала должность заместителя руководителя. В резюме Екатерины Алексеевны указано, что она владеет тремя иностранными языками – немецким, английским и испанским.

Как сообщало Амур.инфо, ранее заместителем руководителя аппарата губернатора Амурской области был Евгений Григорьев, который покинул эту должность 13 мая. Судя по информации на сайте корпорации развития Дальнего Востока, теперь он занимает в ведомстве должность заместителя генерального директора по строительству.