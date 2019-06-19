Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:37 0

Амурчане готовятся сдавать нормы ГТО

Амурчане готовятся сдавать нормы ГТО
Фото: Амур.инфо

В начале июля на стадионе «Амур» пройдет региональный этап фестиваля ГТО. В результате будет сформирована команда Амурской области, которая представит регион на всероссийском этапе.

«В Приамурье фестивали ГТО – одни из главных спортивных мероприятий области. Они проходят зимой и летом. Региональный этап стартует в начале июля на стадионе "Амур" города Благовещенска. Он пройдет среди III-VII ступени. Из участников III-IV ступени будет сформирована команда, которая представит Амурскую область на всероссийском этапе, который пройдет с 17 октября по 7 ноября 2019 года в международном детском центре "Артек"», – прокомментировал министр по физической культуре и спорту Амурской области Юрий Кретов.

В прошлом году в «Артек» ездили 8 ребят из Амурской области. Всего в 2018 году в региональном этапе фестиваля ГТО поучаствовали 120 амурчан из 20 муниципалитетов. Они сдавали несколько нормативов: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, бег на 2 000 и 3 000 метров, стрельба из пневматической винтовки, рывок гири для мужчин; сгибание и разгибание рук в упоре лежа для женщин.

В этом году жители Завитинского, Селемджинского, Серышевского, Благовещенского, Свободненского и Ромненского районов и города Шимановск смогут сдавать нормы ГТО в более комфортных условиях. Благодаря программе «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области» в этих районах построят 8 малых спортивных площадок.

Как сообщает правительство Амурской области, активно готовятся к сдаче нормативов жители Прогресса. Организаторы местного фестиваля ГТО планируют наградить победителей бесплатными абонементами на занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе. Те, кто заработает золотой значок ГТО, получат абонемент на 10 посещений ФОКа. Серебряный знак даст возможность получить абонемент на 5 занятий, а бронзовый значок станет пропуском на 3 бесплатных похода в ФОК.

Просмотров всего: 528

#областная власть #спорт

распечатать


Власть

Замруководителя аппарата губернатора Приамурья стала Екатерина Снежко
Экономика 12

Приамурье назвали энергоизбыточным регионом, где можно построить еще 6 космодромов
Спорт

Амурский ушуист стал двукратным чемпионом мира

Спорт 3

Первый в Приамурье центр уличного баскетбола откроется в Благовещенске

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь