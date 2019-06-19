Амурчане готовятся сдавать нормы ГТО

Фото: Амур.инфо

В начале июля на стадионе «Амур» пройдет региональный этап фестиваля ГТО. В результате будет сформирована команда Амурской области, которая представит регион на всероссийском этапе.

«В Приамурье фестивали ГТО – одни из главных спортивных мероприятий области. Они проходят зимой и летом. Региональный этап стартует в начале июля на стадионе "Амур" города Благовещенска. Он пройдет среди III-VII ступени. Из участников III-IV ступени будет сформирована команда, которая представит Амурскую область на всероссийском этапе, который пройдет с 17 октября по 7 ноября 2019 года в международном детском центре "Артек"», – прокомментировал министр по физической культуре и спорту Амурской области Юрий Кретов.

В прошлом году в «Артек» ездили 8 ребят из Амурской области. Всего в 2018 году в региональном этапе фестиваля ГТО поучаствовали 120 амурчан из 20 муниципалитетов. Они сдавали несколько нормативов: наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, прыжок в длину с места, бег на 2 000 и 3 000 метров, стрельба из пневматической винтовки, рывок гири для мужчин; сгибание и разгибание рук в упоре лежа для женщин.

В этом году жители Завитинского, Селемджинского, Серышевского, Благовещенского, Свободненского и Ромненского районов и города Шимановск смогут сдавать нормы ГТО в более комфортных условиях. Благодаря программе «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области» в этих районах построят 8 малых спортивных площадок.

Как сообщает правительство Амурской области, активно готовятся к сдаче нормативов жители Прогресса. Организаторы местного фестиваля ГТО планируют наградить победителей бесплатными абонементами на занятия в физкультурно-оздоровительном комплексе. Те, кто заработает золотой значок ГТО, получат абонемент на 10 посещений ФОКа. Серебряный знак даст возможность получить абонемент на 5 занятий, а бронзовый значок станет пропуском на 3 бесплатных похода в ФОК.