Не все хайпа ради

Смеяться громко, но большие дела совершать тихо – это качество дано не каждому. Да и удержаться от того, чтобы смолчать о сделанном добром деле, в наше время тяжело, учитывая, как многие гонятся за популярностью. В этой погоне снимается даже большинство социальных роликов! Благовещенец Александр Купцевич готов ловить хайп, но не на всем – в этом плане он избирателен. «Афиша» узнала, как молодой тренер спортивного клуба «Машина» готов поднимать свою популярность и на каких темах никогда не будет себя пиарить.

– В шапке твоего профиля в Инстаграме написано «знакомлюсь». С кем и для чего?

– Это такой своеобразный ответ на Инстаграмы других людей, которые пишут «Не знакомлюсь». Я не такой. Знакомлюсь всегда и со всеми.

– И часто с тобой знакомятся?

– Да. Отвечаю взаимностью, но общение не продолжается долго, так как у меня мало времени на соцсети, а общение из них в реальную жизнь перевожу редко.

– Но все же, с каким человеком мог бы его вывести вне интернета?

– Со своеобразным, неадекватным, веселым. Быть самим собой, не приукрашивая себя. Я, например, стараюсь быть максимально честным и искренним с людьми. И говорю не то, что они хотят слышать, а то, что думаю.

– Своеобразие и неадекватность в чем должны проявляться?

– В отсутствии каких-то установленных для себя рамок. Умение общаться на любые темы и готовность совершать безумства в рамках разумного.

– У тебя в ленте мелькают шуточные посты на тему «Холостяк-3». Холостякуешь?

– Один человек сказал: «Чтобы сделать Инстаграм популярнее, надо хайпануть. Давай в Благовещенске устроим 3-ю часть "Холостяка"? Выложи фото и посмотрим»… Тот пост был реально максимальный по отзывам, комментариям и просмотрам. Даже таргет подключать не нужно было (смеется).

– Значит, если позовут на «Холостяка» – примешь участие?

– Нет. Считаю это лишним. Я ведь просто пошутил. Хотя 50 % людей восприняли пост серьезно. Даже вот на днях писали… Был случай, когда девушка из Хабаровска позвонила. Сказала: «Я твоя фанатка, хочу участвовать в шоу, еще есть свободное место?» (смеется)

– Почему решил стать тренером, а не состояться как спортсмен?

– Одна из причин – оперативное вмешательство 10 лет назад. Оно не позволяет мне выступать, поэтому раньше просто тренировался для себя.

– Что это за оперативное вмешательство?

– Операция на сердце.

– До этого занимался спортом?

– Да. С 7 лет играл в футбол.

– Что чувствует человек, которому дают понять, что после операции он не может состояться как спортсмен?

– Дело в том, что я мог спокойно заниматься футболом. Эта операция никак не повлияла бы. Другое дело – единоборства. Здесь она уже становится преградой…

– Почему футбол сменил на единоборства?

– Понял, что он в жизни мне ничего не даст, в Благовещенск футбол – это больше как хобби. А единоборства учат как минимум постоять за себя и близких.

– Возвращаясь к вопросу о тренерстве: почему все же решился тренировать? Можно же было, например, просто продолжать посещать тренировки и все.

– Тренером решил стать после знакомства с Владимиром Вивдычем. Мы вместе начали это делать года так 3 назад. Нам нравилось учить людей, объяснять и показывать, как стать сильнее, поэтому сняли в аренду зал. Первые полгода в нем занимались 5-6 человек. А мы в свою очередь работали в убыток. Хотя у нас заработок и не был первоначальной целью. Это был просто наш энтузиазм, скорее. Даже ремонт делали за свой счет. Первые 2-2,5 года тренировали от Федерации рукопашного боя. Потихоньку люди начали приходить, и на сегодняшний день у нас занимается около 100 спортсменов – дети и взрослые. С сентября 2018 года вступили в спортивный клуб «Машина» и получили от него огромную поддержку во всех направлениях. Теперь растем и развиваемся вместе.

– Тренер должен быть взрослым опытным дядькой – стереотип?

– Думаю, да. Во времена СССР именно такие тренеры и были, они и сейчас есть… Не могу сказать о них плохо и что они дают неактуальную информацию. Они очень хорошо тренируют, и их спортсмены добиваются результатов. Но мы живем в 21 веке, и каждый день появляется что-то новое, в том числе и в единоборствах. Считаю, что в наше время необязательно тренер должен быть очень взрослым. Молодой тоже может многому научить.

– Но все же… Ты вот не действующий спортсмен и никогда им не являлся, как можешь что-то дать своим подопечным?

– Не раз сталкивался с таким мнением. У меня на этот счет свое. Есть хороший наглядный пример – тренер Мухаммеда Али. Он никогда не занимался боксом, но при этом взрастил легенду бокса.

– Тебя упрекали в отсутствии спортивного опыта?

– Не то чтобы упрекали… Лично не говорили. Но знаю, что за глаза это делали. Не обращаю на это внимания. Ведь если ты не занимаешься у нас, не знаешь, как я могу провести тренировку, зачем ты это говоришь? Попробуй прийти и сказать мне это лично.

– Как познакомился с «Машиной»?

– Саша Мережко (действующий спортсмен «Машины» – Прим.ред.) познакомил с руководителем клуба Андреем Юрьевичем Домашенкиным. Мы встретились, поговорили и буквально спустя час пожали друг другу руки. Договорились, что будем сотрудничать. Через месяц обновили ремонт в зале, «Машина» помогла нам с инвентарем. Для нас СК «Машина» – самые лучшие родители, которые всегда и во всем помогают, и мы их очень любим. На сегодняшний день в клуб входит около 1 500 человек. Спортсмены и их родители, команда юристов и бухгалтеров, медиакоманда. Сейчас набираем еще команду врачей, которая будет следить за здоровьем наших спортсменов.

– Какие твои «спортивные» планы?

– Развивать спорт у нас в городе дальше, растить достойных спортсменов. Еще хочу тренировать людей бесплатно. Был бы у меня такой заработок, который позволял бы не брать со спортсменов деньги за тренировки, мы бы тренировали бесплатно.

– У тебя есть еще и кепочный бизнес. Спорт и кепки –это же два совершенно разных направления. Как занесло тебя в это?

– Кепки – то, что я ношу много лет. Мне это нравилось, нравится и будет нравиться. Поэтому подумал, почему бы не начать их продавать? И вот как-то ехал с другом из Хабаровска, и он сказал, что у него есть друзья, которые могут очень хорошо прокачать Инстаграм с кепками. Решил попробовать, и по итогу к кепкам добавились мужские и женские футболки, очки, панамки.

– Не думаю, что в Благовещенске это востребовано…

– Больше на Дальнем Востоке (Хабаровск, Владивосток) и Западе. Туда уже идут оптовые отправки. А у нас в городе в основном 1-3 штуки продаются.

– Почему не уезжаешь из Благовещенска в более перспективный город? Продавал бы свои кепки там напрямую.

– Мысли уехать из Благовещенска меня посещали, когда еще ничего здесь не достиг. Опустились руки, не было денег и планов, как жить дальше. А потом понял, что если здесь ничего не достигну, то и в другом городе тоже. На сегодняшний день меня держат только семья и моя команда. Я не могу взять и бросить такое количество людей.

– То есть можно сказать, что семья, друзья и твоя спортивная команда стоят для тебя в жизни на первом месте?

– Да, можно. Если говорить о родных и близких людях, то мне очень важно, чтобы они были здоровы. Живу для этого и стараюсь прийти к тому, чтобы они ни в чем не нуждались. На данный момент стараюсь проводить с ними как можно больше свободного времени. Раньше мне было тяжело произнести им «люблю» или «прости». Но постепенно пришел к тому, что нужно говорить это чаще. Сейчас я от этого получаю удовольствие.

– Знаю, что ты успеваешь заниматься общественной деятельностью вместе с «Машиной», но при этом ее не демонстрируешь в соцсетях, как обычно это принято.

– Помогал людям и до «Машины» – так воспитан. А в этом клубе встретил людей, близких себе по духу и мышлению. Вместе мы сделаем больше полезных и добрых дел, чем я один. И это не какой-то хайп или показуха. Это все бескорыстно. И, да, мы действительно не отчитываемся перед людьми, что что-то сделали. Просто берем и делаем. Многие, к сожалению, не понимают, что делать такие дела можно тихо. Вообще, я сам редко что-то афиширую. Единственное, после посещения детского приюта написал пост – посты пишу сам, за меня никто Инстаграм не ведет, – потому что мне захотелось, чтобы больше людей обратили внимание на ситуацию и начали помогать детям.

Мы когда туда приехали, то было тяжело смотреть на детей, которые получают в этой жизни меньше, чем другие. Почему так? Я не считаю, что они не заслужили хорошей жизни. Наоборот, тоже имеют право на нее. В данном приюте живут детки год. Их забрали у безответственных, если так можно выразиться, родителей. Если папы и мамы реабилитируются, то детей им возвращают. Так вот, мы побеседовали с детьми, подарили друг другу подарки, они показали, как живут… И мы решили, что обязаны помогать им дальше. В планах подписать договор с приютом на оказание помощи. Это будет не финансовая – по закону оказывать ее нельзя. Будем помогать вещами, вывозить деток на различные мероприятия…

– Сказал, что помогал людям еще до «Машины»…

– Когда был ребенком, то вместе с мамой отвозили вещи в церковь и детские дома.

– Есть ситуация, когда помог людям, но не говорил об этом никому?

– Я редко когда что-то такое афиширую, но вот прямо из последнего – этот момент даже не все близкие знают – помог бабушке. У нас в городе есть бабушка, которая постоянно гуляет, но, так как у нее проблемы с памятью – помнит лишь свой адрес, – она теряется. Где-то год назад стоял с друзьями на набережной и встретил ее. На тот момент бабушка уже не понимала куда ей идти дальше. Мы с ребятами подвезли ее домой. А этой зимой я катался в районе Верхнеблаговещенского, и шла она. Было очень холодно. Я остановился, посадил ее в машину и отвез домой. Довел ее до двери. Она с пьющим сыном живет – так сказали соседи. Объяснил ему, что так нельзя поступать.

– Почему сейчас общество все чаще обычную помощь воспринимает как хайп?

– Это стереотипное мышление, и от него никуда не деться. И это вызвано людьми, которые реально помогали кому-то ради популярности. Нам она не нужна. Мы видим, что кому-то нужно помочь – помогаем.

– А разве ролик на 9 Мая – не массовый хайп, как часть коммерческих тематических фотосъемок и роликов? Читала как-то на эту тему большой материал, в котором все это относили к жажде показать себя и сорвать побольше лайков и просмотров на животрепещущей теме.

– Не знаю, как другие, но мы хотели донести до людей одну важную мысль: поймите, почему вы так хорошо живете. Когда мы были в Волгограде на Мамаевом кургане, то человек, проводивший экскурсию, рассказал, что на этом месте погибло более 400 тысяч воинов. Проиграй мы эту войну, наверное, весь мир говорил бы на немецком языке. Кстати, посвятил этому большой пост в Инстаграме. Если бы люди немного углубились в нашу историю, то, возможно, многие бы не вели себя так, как сейчас ведут. Нужно ценить то, что нам дано.

– О чем мечтаешь, но это пока сложно выполнимо?

– Тренировать людей бесплатно. Если бы был у меня такой заработок, который позволял бы это делать – мы бы делали. Потому что на самом деле нам не доставляет удовольствия брать за тренировки деньги. Еще хотелось бы чаще видеться с близкими, больше свободно проводить время…

– Что значит «свободно проводить время»? Разве сейчас ты его проводить не так, как хочешь?

– Сейчас даже спать нормально не получается. Сплю мало, начались проблемы со здоровьем из-за этого. Работы очень много во всех направлениях. Но при этом субботы и воскресенья стараюсь проводить с родителями и друзьями. В будущем планирую отладить все свои рабочие процессы и уделять семье намного больше времени, чем делаю это сейчас.