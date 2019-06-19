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Амурчан будут возить к мосту в Китай на VIP-теплоходе

Амурчан будут возить к мосту в Китай на VIP-теплоходе
Фото: Амур.инфо

ООО «Судоходная компания» сообщила о начале регулярных рейсов к международному мосту через Амур на комфортабельном теплоходе «Москва-82».

«В ответ на многочисленные просьбы амурчан мы приняли решение организовать экскурсионно-прогулочную линию по маршруту Благовещенск – 984 километр Среднего Амура, к месту строительства международного моста. Мы приглашаем всех жителей и гостей областного центра провести время в атмосфере комфорта, в приятной компании и насладиться необыкновенным зрелищем. К услугам пассажиров во время прогулки аудиогид с историей строительства моста, полноценный буфет и музыкальная программа», – рассказала начальник экскурсионного отдела «Судоходной компании» Наталья Савостенкова.

Теплоход «Москва» будет отчаливать с причала, расположенного по адресу: улица Калинина, 1 (район ротонды). Рейсы запланированы еженедельно с четверга по воскресенье. В будние дни будет один двухчасовой рейс. Начало путешествия – в 18:30. В субботу и воскресенье судно отправится к мосту дважды: в 16:00 и в 18:30. Стоимость услуги – 250 рублей для взрослых и 100 рублей для детей от 5 до 10 лет. Детей до 5 лет родители могут взять с собой бесплатно. Также в расписании есть одночасовые рейсы, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Подробное расписание и информация о прогулках по Амуру – в Инстаграме @amurriverblg и по телефонам 8 (4162) 55-84-14, 59-51-52.

В Инстаграме @amurriverblg сообщается, что судно «Москва-82» является VIP-теплоходом. «На судне будущих важных персон (а таковыми мы считаем каждого пассажира) ожидают полноценный буфет, климат-контроль, экскурсионная программа, приятная музыка и другие сюрпризы», – говорится в сообщении.

Как сообщало Амур.инфо, водные прогулки по Амуру из Благовещенска к строящемуся мосту начала 8 июня компания «АмурАССО» от причала на Театральной.

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#отдых #транспорт

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Комментарии
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  • FPG

    FPG
    1 час назад

    Эх... профукали Миклуху.... а ведь на нём такие экскурсии были.

    А на Москве кататься тесно, на палубе жарко а в буфете ценник как для VIP персон.

  • Paster

    Paster
    1 час назад

    Уж всяко комфортнее чем на фонарских "Амурах".

    А в буфете вас отовариваться никто не заставляет как бы.

  • I-vana

    I-vana
    1 час назад

    еженедельно с четверга по воскресенье. Это как?

  • Сергей Гуранов

    Сергей Гуранов
    30 минут назад

    а как у этой компании получилось утащить Москву из пароходства?

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