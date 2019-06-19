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сегодня, 14:05 12

Амурская область хочет привлечь китайские компании для строительства дорог

Амурская область хочет привлечь китайские компании для строительства дорог
Фото: администрация г. Благовещенска

Китайские компании пригласили участвовать в тендерах Амурской области по строительству дорог. По мнению представителей власти, сотрудничество в этой сфере является перспективным.

Первый зампред амурского правительства Татьяна Половайкина в ходе VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине провела переговоры с департаментом транспорта провинции Хэйлунцзян.

«Мы считаем, что сотрудничество с китайской стороной в сфере дорожного строительства является перспективным направлением, тем более что в нашем регионе идет активная фаза экономического роста. Необходимо, чтобы крупные компании, уже достаточно хорошо проявившие себя на рынке строительной индустрии, появились в нашем регионе. Хотелось бы, чтобы китайские компании участвовали в тех тендерах, которые у нас организуются по строительству дорог. В нашем регионе имеется богатый опыт по участию российских и китайских компаний в строительстве объектов инфраструктуры. Я имею в виду строительство трансграничного мостового перехода "Благовещенск – Хэйхэ". Считаю, что для развития здоровой конкуренции, было бы неплохо, чтобы к нам к регион заходили китайские строительные компании», – сообщила Татьяна Половайкина, в интервью ИА Sputnik, передает Biang.

По словам Татьяны Половайкиной, власти Приамурья уже привлекли к инфраструктурному строительству в регионе строительную компанию «Лунцзянь». Эта компания является подрядчиком строительства автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ.

«В рамках взаимодействия по инфраструктурной отрасли мы привлекли компанию "Лунцзянь", дали ей возможность ознакомиться с теми проектами, которые можно реализовать на территории Амурской области и надеемся, что мы найдем с этой компанией общие точки соприкосновения по дальнейшему сотрудничеству», – отметила первый зампред.

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#Китай #транспорт #экономика

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Комментарии
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  • FPG

    FPG
    2 часа назад

    в зао асфальт руководство переглянулось и перекрестилось.

    да китайцы так дороги делают, что всех наших с рынка вытолкают.

  • C42

    C42
    2 часа назад

    Зачем они здесь нужны? Они дают рабочие места? Инвестируют в нашу экономику?

    P.S. Очень хотелось бы узнать, какие амурские компании допустят на строительный или любой другой финансово ёмкий рынок в КНР.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Ну наконец то, наши власти признали, что хватит зря бюджетные деньги "закапывать" (каждый год!) и, что отмазке про катастрофическое наводнение 2013 года (оно же во всём виновато), уже не верят. Пускай научат наших, как нужно асфальт класть.

  • Питерский

    Питерский
    2 часа назад

    т Таня забыла про откаты,их там не дают....Вернее кто даёт и кто берет-в земле лежит...

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Срамота и позор. Своих не могут заставить работать.

  • Мудрый28

    Мудрый28
    2 часа назад

    получается снова для наших рабочих не будет рабочих мест

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    FPG

    в зао асфальт руководство переглянулось и перекрестилось.



    До слёз!



    да китайцы так дороги делают, что всех наших с рынка вытолкают.



    Хрена с 2!



    В аукционах пишут материалы? Пишут!



    А материал - как из (.)ппачки. Таки кто бы не клал - результат очевиден, но...



    Будет очень "обидно", если у них с того же материала получится как у себя дома нам дороги сделать. Тогда они там не креститься должны будут, а в тюрьме сидеть вместе с контролёрами



  • fon

    fon
    2 часа назад

    Не пойдут, цена СМР занижена для китов, они ориентируются на юань, а у нас цены докризисные.

  • Та еще Штучка

    Та еще Штучка
    2 часа назад

    Интересная идея. По крайней мере, стоит попробовать! А там уже и выводы делать

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Подождите-подождите!

    А в закупках только на товар преференции?

    Пошла посмотрю

    Странно... не нашла про преференции, но...

    И так господа хорошие...



    Статья 14. Применение национального режима при осуществлении закупок

    1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.



    А в списке п. 23.99.12 Изделия из асфальта или аналогичных материалов, т.е. Привезти своё низзя

  • fon

    fon
    1 час назад

    ЛайКа

    Подождите-подождите!

    А в закупках только на товар преференции?

    Пошла посмотрю

    Странно... не нашла про преференции, но...

    И так господа хорошие...



    Статья 14. Применение национального режима при осуществлении закупок

    1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.



    А в списке п. 23.99.12 Изделия из асфальта или аналогичных материалов, т.е. Привезти своё низзя



    Это разве запрет для членов Евразийского экономического союза?

  • Amurskiy patriot

    Amurskiy patriot
    21 минута назад

    Интересно ведь на каждый вид строительных работ существует как минимум 5 лет гарантии. Так вот сделают китайцы что либо и уедут на родину, а зная китайское качество, то вопрос кто же будет производить гарантированный ремонт???

    Хотя об этом г-жа Половайкина и компания наверное не задумывалась.

    Главное сделать показуху и прставить галочки о своей продуктивной работе, дескать вот как мы с китайцами сотрудничаем.

    И вопрос так же возникает, как за счет привличения китайцев будет подниматься уровень жизни в области.

    Хотя говорить можно много, и это просто заявление, да бы поднять свой рейтинг перед Москвой.

    Поживем увидим, что из этого получится.

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