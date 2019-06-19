Амурская область хочет привлечь китайские компании для строительства дорог

Фото: администрация г. Благовещенска

Первый зампред амурского правительства Татьяна Половайкина в ходе VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине провела переговоры с департаментом транспорта провинции Хэйлунцзян.

«Мы считаем, что сотрудничество с китайской стороной в сфере дорожного строительства является перспективным направлением, тем более что в нашем регионе идет активная фаза экономического роста. Необходимо, чтобы крупные компании, уже достаточно хорошо проявившие себя на рынке строительной индустрии, появились в нашем регионе. Хотелось бы, чтобы китайские компании участвовали в тех тендерах, которые у нас организуются по строительству дорог. В нашем регионе имеется богатый опыт по участию российских и китайских компаний в строительстве объектов инфраструктуры. Я имею в виду строительство трансграничного мостового перехода "Благовещенск – Хэйхэ". Считаю, что для развития здоровой конкуренции, было бы неплохо, чтобы к нам к регион заходили китайские строительные компании», – сообщила Татьяна Половайкина, в интервью ИА Sputnik, передает Biang.

По словам Татьяны Половайкиной, власти Приамурья уже привлекли к инфраструктурному строительству в регионе строительную компанию «Лунцзянь». Эта компания является подрядчиком строительства автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ.

«В рамках взаимодействия по инфраструктурной отрасли мы привлекли компанию "Лунцзянь", дали ей возможность ознакомиться с теми проектами, которые можно реализовать на территории Амурской области и надеемся, что мы найдем с этой компанией общие точки соприкосновения по дальнейшему сотрудничеству», – отметила первый зампред.