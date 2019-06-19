Фонд «Горячие сердца» приступает к отлову в Благовещенске бездомных собак

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Благовещенский фонд помощи животным «Горячие сердца» приступает к отлову в областном центре бездомных собак. Накануне, 18 июня, волонтерам поступила первая заявка.

«Вчера поступила первая заявка, сейчас займемся отловом. Мы выиграли аукцион на содержание [животных] и подписали прямой договор на отлов и транспортировку 46 собак», – рассказала ИА «Амур.инфо» руководитель фонда Алла Великжанина.

Она уточнила, что отлов будет производиться в центре Благовещенска, где назрела проблема с бездомными животными. Заявки фонд получает от управления жилищно-коммунального хозяйства администрации областного центра.

«Если люди хотят, чтобы собак убрали с определенной территории, им необходимо обратиться в [управление] ЖКХ и написать заявление. Мы будем работать только по нарядам от [управления] ЖКХ. То есть поступает заявление от граждан, [управление] ЖКХ уже передает это нам, и мы в рамках наряда будем отлавливать собак», – сказала Великжанина.

Отловленных собак стерилизуют, чипируют и в дальнейшем постараются пристроить в надежные руки.

Контактные телефоны управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Благовещенска доступны по ссылке.