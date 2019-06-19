В Благовещенске нашли подрядчика для создания проекта капремонта выставочного зала

Фото: Амур.инфо

В конце июня в Благовещенске планируется заключить контракт на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт выставочного зала. Конкурсные документы были опубликованы на сайте госзакупок. Цена контракта составляет 596 800 рублей.

Аукцион объявили в конце мая. Была подана только одна заявка. Согласно протоколу, она соответствовала требованиям федерального законодательства и документам об аукционе. Ожидается, что контракт заключат в ближайшие дни с благовещенской проектной компанией «Амурконструктив». Заказчиком работ стал Амурский областной краеведческий музей.

Здание выставочного зала было построено в 1971 году. Его общая площадь составляет примерно 480 квадратных метров.

В ходе капремонта планируется убрать временные перегородки и организовать единое выставочное пространство и несколько зон. В их числе: касса, гардероб на 100 человек, помещение для хранения произведений искусства со стеллажами на 100 картин, склад, где будут находиться витрины, подиумы, лестницы. Также собираются предусмотреть буфет и зону для просмотра фильмов и роликов.

Запланирован ремонт крылец, двойное остекление светозащитными стеклами со стороны фасада, капремонт кровли и пола. Приведут в порядок вентиляцию, отопление и канализацию, электроосвещение, подвал, и фасад. Со стороны улицы проектировщики предусмотрят зону для размещения афиш, мобильные передвижные конструкции, которыми можно разделять пространства для организации разноформатных выставок.

Изготовить проект подрядчик должен будет за 95 дней с момента заключения контракта, то есть ориентировочно к началу октября.

Как сообщало Амур.инфо, сейчас в городе проводится конкурс на проект фасада выставочного зала. Его итоги будут обнародованы 2 июля.