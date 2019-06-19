На севере температура выше, чем на юге: прогноз погоды в Приамурье на 20 июня

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20 июня на севере Амурской области ожидается погода без осадков. Ветер северный слабый, днем – до умеренного. Температура ночью 6...11, днем – 24...29, на северо-востоке – около 20 градусов выше нуля.

На юге сохранится погода с переменной облачностью, временами – с дождями, возможны грозы. Ветер с северо-востока будет умеренным, при грозе – порывистым. Температура ночью составит 5...10, днем – 19...24 градуса со знаком плюс.

В Благовещенске ночью без существенных осадков, днём возможен небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура ночью опустится до 8...10, днем поднимется до 22...24, сообщает Амурский гидрометцентр.