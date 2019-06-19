Ольга Бузова приедет в Благовещенск

В Благовещенске выступит Ольга Бузова. На 26 сентября в Grand Arena намечено ее выступление с новой программой «Принимай меня».

Концерт будет длиться 1 час 40 минут. Стоимость билетов варьируется от 1 800 до 3 500 рублей. В инстаграм-аккаунте Grand Arena указано, что Бузова известна не только как певица, но и как телеведущая, актриса и дизайнер.

Указано, что Ольга – абсолютный лидер в России в Instagram по количеству подписчиков и что кумиром миллионов она стала задолго до того, как начала музыкальную карьеру.

«Армия ее фанатов росла и крепла в течение долгих 12 лет: сначала её любили как яркую участницу популярнейшего телепроекта "Дом-2", затем как ведущую этого реалити-шоу, а с ним и других популярных телепрограмм. Сейчас она известна как успешная певица, ряды фанатов которой пополняются с каждым днём, а она не собирается останавливаться на достигнутом. В октябре 2017 года Ольга выпускает свой дебютный альбом "Под звуки поцелуев", альбом быстро занял лидирующие позиции в самых топовых чартах. Примерно в это же время началась сольная карьера певицы. Уже осенью 2017 года состоялся первый большой сольный концерт в "Известия-hall"(Москва), который произвел эффект разорвавшейся бомбы – во всех городах России захотели увидеть у себя в городе шоу "Под звуки поцелуев"», – говорится в аккаунте.

Летом 2018 года на премии Муз-ТВ Ольга Бузова победила в номинации «Лучший проект рунета». В октябре 2018 года вышел второй сольный альбом Ольги «Принимай меня», который по итогам 2018 года стал самым прослушиваемым альбомом в VK. В 2019 году Ольга планирует гастрольный тур с новой программой по городам России и не только.

В Благовещенск Ольга Бузова уже приезжала. А в Тынде живет ее двойник, которую даже друзья зовут Бузовой.