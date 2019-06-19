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сегодня, 13:10 16

Ольга Бузова приедет в Благовещенск

Ольга Бузова приедет в Благовещенск
Фото: instagram.com/buzova86/

В Благовещенске выступит Ольга Бузова. На 26 сентября в Grand Arena намечено ее выступление с новой программой «Принимай меня».

Концерт будет длиться 1 час 40 минут. Стоимость билетов варьируется от 1 800 до 3 500 рублей. В инстаграм-аккаунте Grand Arena указано, что Бузова известна не только как певица, но и как телеведущая, актриса и дизайнер.

Указано, что Ольга – абсолютный лидер в России в Instagram по количеству подписчиков и что кумиром миллионов она стала задолго до того, как начала музыкальную карьеру.

«Армия ее фанатов росла и крепла в течение долгих 12 лет: сначала её любили как яркую участницу популярнейшего телепроекта "Дом-2", затем как ведущую этого реалити-шоу, а с ним и других популярных телепрограмм. Сейчас она известна как успешная певица, ряды фанатов которой пополняются с каждым днём, а она не собирается останавливаться на достигнутом. В октябре 2017 года Ольга выпускает свой дебютный альбом "Под звуки поцелуев", альбом быстро занял лидирующие позиции в самых топовых чартах. Примерно в это же время началась сольная карьера певицы. Уже осенью 2017 года состоялся первый большой сольный концерт в "Известия-hall"(Москва), который произвел эффект разорвавшейся бомбы – во всех городах России захотели увидеть у себя в городе шоу "Под звуки поцелуев"», – говорится в аккаунте.

Летом 2018 года на премии Муз-ТВ Ольга Бузова победила в номинации «Лучший проект рунета». В октябре 2018 года вышел второй сольный альбом Ольги «Принимай меня», который по итогам 2018 года стал самым прослушиваемым альбомом в VK. В 2019 году Ольга планирует гастрольный тур с новой программой по городам России и не только.

В Благовещенск Ольга Бузова уже приезжала. А в Тынде живет ее двойник, которую даже друзья зовут Бузовой.

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#шоу-бизнес

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Комментарии
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  • MalySheff

    MalySheff
    3 часа назад

    Ребята, огромная просьба! Очень нужны деньги! 26 сентября мне нужно будет срочно свалить из города!

  • Казимир

    Казимир
    3 часа назад

    Где отметка, что на правах рекламы?

  • grod

    grod
    3 часа назад

    амуринфо это днище....

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    бузю в президенты!

  • ay

    ay
    3 часа назад

    MalySheff

    Ребята, огромная просьба! Очень нужны деньги! 26 сентября мне нужно будет срочно свалить из города!



    Зачем так сложно? И дорого? Достаточно не появляться в районе Гранд Арены в тот день. Всегда так делаю.

  • Ташка

    Ташка
    3 часа назад

    У вас еще есть время приобрести ружье и лицензию.

  • FPG

    FPG
    2 часа назад

    Пузова эт хорошо. Пузова это круто.

    Тайнцуй под Пузову..... под эту лёгкую музыку.

  • КошарА

    КошарА
    2 часа назад

    Ташка

    У вас еще есть время приобрести ружье и лицензию.



    ПЛЮСУЮ

  • DrDok

    DrDok
    2 часа назад

    нах не люблю таких

  • Аня2828

    Аня2828
    1 час назад

    вот че за дибилизм- ружье свалить? не нравится не ходите! никто силком не тащит, мне например на нее ваще пох, а у нас других чудиков хватает в области чета вы не сваливаете

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Кому то Путин и Медведева не нравятся, но они тоже сюда приезжают гастролировать и ничего, никто из города не уезжает.

  • Shift

    Shift
    1 час назад

    Аня2828

    вот че за дибилизм- ружье свалить? не нравится не ходите! никто силком не тащит, мне например на нее ваще пох, а у нас других чудиков хватает в области чета вы не сваливаете



    так этож наши, родные...

  • Тромбонавт

    Тромбонавт
    48 минут назад

    Очередное караоке-шоу от очередной ботоксной куклы... Эта та новость, которую я ждал всю жизнь.

  • добренький

    добренький
    32 минуты назад

    Баба как баба , у нас лучше есть и много и что что бузова .

  • LT

    LT
    19 минут назад



    Бузова известна не только как певица,



    Бузова певица? не знал

  • Туж2

    Туж2
    4 минуты назад

    Это и есть культура..

    З.Ы. А ведь это даже не Шнур..

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