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У амурчанина изъяли более 2 тысяч патронов, тротиловую шашку и гранаты

У амурчанина изъяли более 2 тысяч патронов, тротиловую шашку и гранаты
Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

ПУ ФСБ России по Амурской области была пресечена противоправная деятельность одного из жителей Приамурья. Она связана с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

В июне в ходе плановых мероприятий сотрудниками управления у мужчины были обнаружены и изъяты: патроны различных калибров – свыше 2 260 штук; имитационные патроны в количестве 5 штук; сигнальные ракеты – 10 штук, сигнальная мина – 1 штука; снаряд калибра 23 миллиметра; одноствольное гладкоствольное ружье 16 калибра, комбинированный ствол с двумя стволами (верхний нарезной ствол калибра 7,62 миллиметра, нижний гладкий ствол калибра 12 миллиметров); тротиловая шашка весом 75 граммов, в количестве 5 штук; запалы, электродетонаторы, зажигательные трубки, гранаты и затворы к оружию.

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области, все изъятые средства были направлены на исследование, после чего примут процессуальное решение.

Внимание жителей приграничья обращают на то, что в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в этой статье, освобождается от уголовной ответственности.

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Комментарии
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  • Жирнов Павел

    Жирнов Павел
    2 часа назад

    Винтовочные патроны с желтой гильзой и белыми пулями, похоже, еще до ВОВ произвели. Позже, такие не изготавливали из-за высокой себестоимости.

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