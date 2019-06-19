У амурчанина изъяли более 2 тысяч патронов, тротиловую шашку и гранаты

Фото: пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области

ПУ ФСБ России по Амурской области была пресечена противоправная деятельность одного из жителей Приамурья. Она связана с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

В июне в ходе плановых мероприятий сотрудниками управления у мужчины были обнаружены и изъяты: патроны различных калибров – свыше 2 260 штук; имитационные патроны в количестве 5 штук; сигнальные ракеты – 10 штук, сигнальная мина – 1 штука; снаряд калибра 23 миллиметра; одноствольное гладкоствольное ружье 16 калибра, комбинированный ствол с двумя стволами (верхний нарезной ствол калибра 7,62 миллиметра, нижний гладкий ствол калибра 12 миллиметров); тротиловая шашка весом 75 граммов, в количестве 5 штук; запалы, электродетонаторы, зажигательные трубки, гранаты и затворы к оружию.

Как сообщает пресс-служба ПУ ФСБ России по Амурской области, все изъятые средства были направлены на исследование, после чего примут процессуальное решение.

Внимание жителей приграничья обращают на то, что в соответствии с примечанием к статье 222 УК РФ лицо, добровольно сдавшее предметы, указанные в этой статье, освобождается от уголовной ответственности.