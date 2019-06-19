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В Зее ночью горели два автомобиля

В Зее ночью горели два автомобиля

В ночь на 19 июня в городе Зея в пожаре пострадали два авто. Одна из них ­– Toyota Camry – сгорела полностью. Другой, Mazda, обгорел частично.

Пожар случился на берегу залива Малый Гармакан. По словам местных жителей, незадолго до него на месте происшествия они видели подростков.

«У нас там катера стоят, мы поехали их проверять после того, как позвонили и сказали, что там машины сгорели. Вроде там малолетки лазили. Это поджог, скорее всего», ­– рассказал житель Зеи.

«Пожар произошел ночью в городе Зея, пожарные подразделения никто не вызывал. Только утром поступило сообщение. Выезжали на место уже не пожарные подразделения, а инспектор отдела надзорной деятельности для выяснения причины возгорания. Специалист сейчас работает на месте», – прокомментировали в пресс-службе амурского МЧС.

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#пожары #производство

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