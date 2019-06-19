Приамурье назвали энергоизбыточным регионом, где можно построить еще 6 космодромов

Амурская область в Харбине представила перспективные направления в сотрудничестве с потенциальными инвесторами. Приамурье охарактеризовали как регион, богатый природными ресурсами, энергоизбыточный, имеющий лидерство в сельском хозяйстве. Был упомянут и гражданский космодром Восточный.

Перспективные стороны Приамурья для представителей провинций Гуандун и Хэйлунцзян на круглом столе по торгово-экономическому сотрудничеству между регионами Дальнего Востока и расположенными близко к границе с Россией провинциями КНР представил заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Алексей Котельников.

«Амурская область – энергоизбыточный регион, занимающий первое место среди регионов Дальнего Востока по выработке электроэнергии. На территории области – три гидроэлектростанции. У нас много доступной электроэнергии. Годовая выработка – 15 миллиардов квт/час. Резерв свободных мощностей составляет 840 МВт. Этой мощности хватит, чтобы построить еще 6 космодромов или 3 газоперерабатывающих завода. Перспективное направление сотрудничества – это строительство центров обработки данных под растущие нужды цифровой экономики. Для реализации проекта у региона есть все ключевые преимущества: наличие энергии, оптимальные климатические условия, пропускные способности сетей», – рассказал собравшимся Алексей Котельников.

Кроме того, в презентации было отмечено, что бизнес, заходя в Амурскую область, получает максимальные льготы, став резидентом одной из трех территорий опережающего развития, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Инвестор первые пять лет не платит налог на прибыль и налог на имущество, земельный налог, а в дальнейшем – ставки в 2 раза меньше, чем установлены по России. В четыре раза снижены ставки по уплате взносов за работающий персонал. Таким образом, созданные в Амурской области территории опережающего развития позволяют увеличить доходность бизнеса и снизить риски, что, по мнению правительства, служит залогом для успешной реализации любых проектов.

Специально для инвесторов Агентство подготовило карту контактов и информационную карточку с QR кодом, которая позволяет получить полную информацию о регионе и получить обратную связь.