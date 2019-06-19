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Приамурье назвали энергоизбыточным регионом, где можно построить еще 6 космодромов

Приамурье назвали энергоизбыточным регионом, где можно построить еще 6 космодромов
Фото: amurobl.ru

Амурская область в Харбине представила перспективные направления в сотрудничестве с потенциальными инвесторами. Приамурье охарактеризовали как регион, богатый природными ресурсами, энергоизбыточный, имеющий лидерство в сельском хозяйстве. Был упомянут и гражданский космодром Восточный.

Перспективные стороны Приамурья для представителей провинций Гуандун и Хэйлунцзян на круглом столе по торгово-экономическому сотрудничеству между регионами Дальнего Востока и расположенными близко к границе с Россией провинциями КНР представил заместитель директора Агентства по привлечению инвестиций Алексей Котельников.

«Амурская область – энергоизбыточный регион, занимающий первое место среди регионов Дальнего Востока по выработке электроэнергии. На территории области – три гидроэлектростанции. У нас много доступной электроэнергии. Годовая выработка – 15 миллиардов квт/час. Резерв свободных мощностей составляет 840 МВт. Этой мощности хватит, чтобы построить еще 6 космодромов или 3 газоперерабатывающих завода. Перспективное направление сотрудничества – это строительство центров обработки данных под растущие нужды цифровой экономики. Для реализации проекта у региона есть все ключевые преимущества: наличие энергии, оптимальные климатические условия, пропускные способности сетей», – рассказал собравшимся Алексей Котельников.

Кроме того, в презентации было отмечено, что бизнес, заходя в Амурскую область, получает максимальные льготы, став резидентом одной из трех территорий опережающего развития, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Инвестор первые пять лет не платит налог на прибыль и налог на имущество, земельный налог, а в дальнейшем – ставки в 2 раза меньше, чем установлены по России. В четыре раза снижены ставки по уплате взносов за работающий персонал. Таким образом, созданные в Амурской области территории опережающего развития позволяют увеличить доходность бизнеса и снизить риски, что, по мнению правительства, служит залогом для успешной реализации любых проектов.

Специально для инвесторов Агентство подготовило карту контактов и информационную карточку с QR кодом, которая позволяет получить полную информацию о регионе и получить обратную связь.

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#областная власть #экономика #энергетика

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Комментарии
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  • Ксения Г

    Ксения Г
    48 минут назад

    А что не 10? 6 маловато будет

  • Монстриха

    Монстриха
    29 минут назад

    слов просто нет только...пи..пи..пи...

  • ay

    ay
    27 минут назад

    То-то нонешний космодром "зашивается" от пусков.

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    22 минуты назад

    Заголовок не закончен: "...для развития КНР"

  • FPG

    FPG
    21 минута назад

    а мож если всё так хорошо населению тариф на электроэнергию снизим?

  • Dgorg

    Dgorg
    15 минут назад

    А как же газовики? они свой энергоисточник хотят построить, видать на электроэнергию цены не устраивают. А нам куда деться сколько скажут столько и заплатим.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    12 минут назад

    ВАЛИТЬ ПОРА ИЗ НЕКАЧЕСТВЕННОЙ ОБЛАСТИ

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