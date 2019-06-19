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У памятника казакам в Верхнеблаговещенском молодежь курила кальян и распивала спиртное

У памятника казакам в Верхнеблаговещенском молодежь курила кальян и распивала спиртное

Молодые люди устроили шумное застолье возле памятника казакам-первопоселенцам в селе Верхнеблаговещенское. Их поведение возмутило одного из горожан. Он прислал в редакцию Амур.инфо фотографии и рассказал о том, что видел.

Это случилось 18 июня, сказал он. «Мы с девушкой отправились наверх. Поднимаемся и видим такую картину: сидят молодые люди за столом (столик разложили свой), стоит кальян большой. Они сидели, играли в карты, распивали спиртные напитки. Там и крики, и визги, и смех, и маты. Буквально в метре от памятника», – поведал мужчина.

По словам амурчанина, у этих людей нет ни стыда, ни совести, раз они ведут себя подобным образом возле памятника. Он также выразил сомнение в том, что компания убрала за собой мусор после завершения «вечеринки».

Агентство попросило прокомментировать ситуацию пресс-службу УМВД России по Амурской области.

Как сообщало Амур.инфо, памятник казакам-первопоселенцам открылся в Верхнеблаговещенском в июне 2014 года. Скульптура установлена в историческом месте бывшего захоронения 26 казаков-первопоселенцев, основавших в 1856 году Усть-Зейский пост, но не переживших суровую зиму. Памятник находится на возвышении, с которого открываются панорамные виды на реку Амур.

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#память

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Комментарии
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  • lne1981

    lne1981
    11 минут назад

    поколение уе...ов

  • lne1981

    lne1981
    10 минут назад

    собрались бы да к своим родственникам на кладбище съездили,да устроили там вечеринку.

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