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Медведев заявил о намерении повысить пособие на детей

Медведев заявил о намерении повысить пособие на детей
Фото: ru.depositphotos.com

Правительство предлагает повысить пособие на детей от полутора до трех лет до размера прожиточного минимума. Об этом на совещании, где обсуждалось реформирование системы выплат по уходу за ребенком, заявил глава кабмина Дмитрий Медведев.

«Речь идет об историческом пособии этом, очень маленьком, в 50 рублей, которое выплачивают семьям с детьми от полутора до трех лет», – сказал он и напомнил, что эту выплату ввели в 1994 году как временную меру, и за 25 лет она ни разу не индексировалась.

«Конечно, ее размер вызывает у людей только недоумение и обиду. Понятно, что в системе социальной помощи такого рода вещей быть не должно», – подчеркнул Медведев.

Минфин, Минтруд и Минэкономразвития прорабатывали различные идеи для того, чтобы поменять ситуацию, сообщает РИА Новости. «Предложение заключается в том, чтобы эти компенсационные выплаты на ребенка от полутора до трех лет установить в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, но не по всем категориям граждан, а тем семьям, чей доход ниже установленного уровня, который требует отдельного расчета – мы сейчас об этом поговорим – по трудоспособному населению», – пояснил премьер и сказал, что представит это предложение президенту.

Порядок таких выплат должен быть эффективным, работающим и не создавать «каких-то дополнительных проблем регионам», уточнил премьер.

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин поддержал инициативу, предложенную правительством. По его мнению, повышение пособий может стать одной из мер по борьбе с бедностью в стране, пишет ТАСС.

«По-моему, это абсолютно правильное направление. Это в том духе, в котором я говорю, это конкретно может способствовать снижению бедности», – сказал Кудрин и добавил, что необходимо проработать все параметры этой меры, так как «у регионов фактически для этого ресурсов сейчас нет».

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#дети #российская власть #финансы

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