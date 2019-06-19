Снова возможен град: прогноз погоды в Амурской области на 19 июня

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19 июня в Амурской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ливни, возможно выпадение града. Ветер с северо-востока дует со скорость 3-8, в порывах – до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 14...19.

В Тындинском и Сковородинском районах осадков не ожидается. На остальной территории северных районов – кратковременные дожди от слабых до умеренных. Температура в дожде – плюс 14...19, при прояснении – 24...29.

В Благовещенске переменно облачно, местами по городу пройдет небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра составляет 11-16 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 16...18, сообщает Амурский гидрометцентр.