Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:35 0

Снова возможен град: прогноз погоды в Амурской области на 19 июня

Снова возможен град: прогноз погоды в Амурской области на 19 июня
Фото: Амур.инфо

19 июня в Амурской области облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, ливни, возможно выпадение града. Ветер с северо-востока дует со скорость 3-8, в порывах – до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха составит плюс 14...19.

В Тындинском и Сковородинском районах осадков не ожидается. На остальной территории северных районов – кратковременные дожди от слабых до умеренных. Температура в дожде – плюс 14...19, при прояснении – 24...29.

В Благовещенске переменно облачно, местами по городу пройдет небольшой дождь. Скорость северо-восточного ветра составляет 11-16 метров в секунду. Уличные термометры покажут плюс 16...18, сообщает Амурский гидрометцентр.

Просмотров всего: 828

#погода

распечатать


Общество 1

В Завитинске выпал град (фото, видео)
Происшествия 4

В Благовещенске непогода свалила березу (видео)
Общество 2

На Благовещенск обрушился град с дождем (видео)

Общество

До плюс 29: прогноз погоды в Амурской области на 19 июня
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь