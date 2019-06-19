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сегодня, 10:17 2

Благовещенск и Хэйхэ подписали инвестсоглашения почти на 8 миллиардов юаней

Благовещенск и Хэйхэ подписали инвестсоглашения почти на 8 миллиардов юаней
Фото: правительство Амурской области

Благовещенск и Хэйхэ в ходе совместной презентации проекта агломерации в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине привлекли 7,96 миллиарда юаней. Инвестиции направят в 7 проектов.

Участникам выставки представили трансграничный промышленный кластер двух городов. Он включает 7 проектов, в которые привлекаются инвестиции, сообщает Biang со ссылкой на газету «Хэйлунцзян Жибао».

Были подписаны соглашения по инвестициям в проекты: трансграничный логистический парк; российско-китайский лесной комплекс; комплекс для заготовки составляющих для лекарств китайской медицины мощностью 20 000 тонн; пивзавод на воде из ледника в районе Удалянчи; фотоэлектрическая станция; производство по выращиванию и переработке конопли; предприятие по переработке семян рапса и сои мощностью в 200 000 тонн в год.

Как поясняет издание, с пуском в эксплуатацию автомобильного моста Благовещенск – Хэйхэ, города станут крупным форпостом торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщало Амур.инфо, 16 июня мэр Благовещенска Валентина Калита в Харбине представила проект трансграничной агломерации Благовещенск – Хэйхэ. Экспозицией проекта заинтересовались заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов и заместитель председателя КНР Ван Цишань.

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#Китай #экономика

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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    36 минут назад

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  • Jackson

    Jackson
    27 минут назад

    Виталий Злочевский

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