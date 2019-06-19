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Амурский ушуист стал двукратным чемпионом мира

Амурский ушуист стал двукратным чемпионом мира
Фото: пресс-служба федерации ушу Амурской области

С 14 по 18 июня в городе Эмейшань (провинция Сычуань, Китай) прошел 8-й чемпионат мира по кунг-фу – традиционное ушу. В крупном соревновании приняли участие более 4 000 спортсменов из 48 стран. Сборную команду России представляли 19 спортсменов, в том числе амурчанин Денис Загибалов. Он и праздновал победу.

24-летний Денис завоевал две золотые медали в видах «цепь» и «фанцзы». Таким образом, спортсмен стал двукратным чемпионом мира, сообщает пресс-служба федерации ушу Амурской области.

Федерация поздравляет с этим достижением самого Дениса и его тренера Наталью Шедько. И благодарит областное министерство спорта, РЦСП и городское управление спорта за оказанную финансовую помощь в поездке на соревнования.

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#Китай #спорт

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