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Из-за остановки водозабора часть благовещенцев на 3 дня лишится воды

Из-за остановки водозабора часть благовещенцев на 3 дня лишится воды
Фото: пресс-служба АКС

Часть домов в Благовещенске отключат как от горячего, так и от холодного водоснабжения. Водозабор «Северный», находящийся на обслуживании «Амурских коммунальных систем», будет остановлен для подготовки к новому сезону.

С 22 часов 1 июля до 24 часов 3 июля в связи с ремонтом на водозаборе «Северный» без водоснабжения останутся потребители тепличного комбината, КПП, хлопкопрядильной фабрики, микрорайона № 3, поселка мясокомбината, поселка птицефабрики, Моховой Пади, Астрахановки, района «Агромаш», улицы Зеленой, улицы Строителей, улицы Кольцевой.

В остальной части Благовещенска будет снижено давление в водопроводной сети. Горожан просят запастись водой.

«Остановка в первую очередь необходима для проведения регламентных работ: обеззараживание, хлорирование резервуаров чистой воды. За время остановки будет заменены ряд задвижек и затворов, произведена ревизия запорной арматуры и трансформаторов», – сообщает пресс-служба АКС.

Специалисты будут вести работы не только на самом водозаборе, но и на сетях Благовещенска. В нескольких городских водопроводных колодцах будет установлено больше 10 современных задвижек. Также на это время строительной организацией намечена врезка в городской водопровод двух запорных арматур диаметром 800 и 300 миллиметров.

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#ЖКХ

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  • Petta

    Petta
    32 минуты назад

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