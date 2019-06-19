Первый в Приамурье центр уличного баскетбола откроется в Благовещенске

20 июня в Благовещенске откроют первый в Приамурье центр уличного баскетбола. Площадку разместили на набережной Амура в районе горпарка. Центр оборудован игровыми площадками с баскетбольными стойками, щитами и кольцами, а также трибуной на 150 мест.

Проект направлен на популяризацию в регионе спорта и здорового образа жизни. Он реализован при поддержке компании СИБУР, Ассоциации уличного баскетбола, областного министерства физической культуры и спорта и администрации Благовещенска.

Создатели центра уличного баскетбола надеются, что площадка станет центром притяжения молодёжи, позволит проводить не только городские спортивные мероприятия, но и соревнования регионального и российского уровня.

В церемонии открытия Центра уличного баскетбола примут участие губернатор Приамурья Василий Орлов, мэр Благовещенска Валентина Калита, а также капитан баскетбольного клуба «Зенит» Евгений Воронов, который проведет мастер-класс для участников мероприятия. Он начнется в 16:20.

В этот же день на стритбольной площадке состоятся первые соревнования. Принять участие в них смогут благовещенские команды. Приём заявок от спортсменов начнётся 20 июня в 15 часов.

В играх примут участие коллективы трёх возрастных категорий: до 14 лет – мальчики и девочки, до 17 лет – юноши и девушки; 18 лет и старше – мужчины и женщины. Состав команды – 4 человека. Трое будут находиться на площадке, один – запасной.