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Чиновник из ЕАО может возглавить управление внутренней политики Амурской области

Чиновник из ЕАО может возглавить управление внутренней политики Амурской области
Фото: eaomedia.ru

Чиновник из Еврейской автономной области Сергей Баланец может возглавить управление внутренней политики Амурской области. Ранее он занимал должность заместителя руководителя управления внутренней политики ЕАО, но оставил пост, пишет ИА ЕАОMedia. Контракт расторгнут с 18 июня по инициативе чиновника.

Сергей Баланец уже находится в Благовещенске и, по его словам, проходит необходимые процедуры перед согласованием. Назначение на должность главы управления внутренней политики Приамурья может состояться до конца текущей недели.

На сайте правительства Амурской области опубликованы результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы области и на включение в кадровый резерв в аппарате губернатора области и правительства области. В пункте «Высшая группа должностей категории "руководители"» сказано: «Начальник управления внутренней политики – решением конкурсной комиссии от 03.06.2019 в кадровый резерв включены: Баланец С.Ф.; Плаксина Л.В.».

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#областная власть

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Комментарии
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  • Б-29

    Б-29
    2 часа назад

    Одно из самых сложных управлений. Удачи на новом месте.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    свои то некачественные

  • Sapsanische

    Sapsanische
    1 час назад

    а чем занимается управление внутренней политики?

  • Альтер

    Альтер
    1 час назад

    Ну наконец то Кобелева уйдет-говорили же))))) Трудно будет ему с нашей "спефицикой" элит)))))

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    Альтер опять ты пролетел

  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    Какой-то мутный тип этот Баланец, судя по фото

  • непонятно

    непонятно
    1 час назад

    Альтер

    Ну наконец то Кобелева уйдет-



    это вряд ли



  • Kotik2011

    Kotik2011
    30 минут назад

    Тогда почему у него иронично-грустно-хмурое выражение лица, не хочет в Амурку?????

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    5 минут назад

    Чувак с ником "непонятно" - ты из той серой массы, что судит книгу по обложке? Ну ноготь надгрызанный тебе цена, че могу сказать. Знаю его лично. Работал с ним когда то лично. Глыба человечище. А чтобы не было вопросов почему у него иронично-грустное лицо, поработай в этой системе, в этой должности, в правительственной нищете, пройди путь в его обуви, а потом иронизируй, петросян епта

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