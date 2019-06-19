Чиновник из ЕАО может возглавить управление внутренней политики Амурской области

Сергей Баланец уже находится в Благовещенске и, по его словам, проходит необходимые процедуры перед согласованием. Назначение на должность главы управления внутренней политики Приамурья может состояться до конца текущей недели.

На сайте правительства Амурской области опубликованы результаты конкурсов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы области и на включение в кадровый резерв в аппарате губернатора области и правительства области. В пункте «Высшая группа должностей категории "руководители"» сказано: «Начальник управления внутренней политики – решением конкурсной комиссии от 03.06.2019 в кадровый резерв включены: Баланец С.Ф.; Плаксина Л.В.».