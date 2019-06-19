Три человека пострадали при столкновении такси в Благовещенске (фото)

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Вечером 18 июня в 21:13, в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На регулируемом перекрестке улиц Амурская – Мухина столкнулись два легковых такси.

По информации отдела ГИБДД по Благовещенску, в результате столкновения двух автомобилей Toyota Prius травмированы оба водителя 1972 и 1986 годов рождения и один пассажир 1995 года рождения.

В ведомстве отмечают, что преобладающее количество ДТП в Благовещенске происходит на перекрестках – в этих авариях водители пренебрегают правилами проезда перекрестков, не предоставляют преимущества в движении другому транспорту. В результате травмы получают не только водители и пассажиры, но и пешеходы – на пешеходных переходах и тротуарах.

За 5 месяцев 2019 года на территории Благовещенска произошло 1 840 столкновений транспортных средств, в которых 3 723 автомобиля получили значительные механические повреждения.

В 88 ДТП при столкновении транспорта 1 человек погиб, 126 получили травмы различной степени тяжести (от ушибов до сложнейших переломов).

В соответствии со статьей 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрестков» предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа – 1 000 рублей. Всего за 5 месяцев 2019 года привлечено за нарушение правил проезда перекрестков 334 водителя.

Водители зачастую игнорируют не только требования дорожных знаков, но и сигналы светофоров, не убедившись в безопасности проезда. Они выезжают на перекресток на запрещающие сигналы светофора.

«Следует помнить, что перекресток – это место пересечения дорог, зона особого внимания и готовности. Отвлекаться на телефонный звонок, поиск необходимых вещей, прослушивание музыкальных композиций и так далее в этот момент, конечно, не стоит», – отмечают в ГИБДД.

«Уважаемые водители, садясь за руль автомобиля, помните, что вы управляете средством повышенной опасности! Во время движения необходимо неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора, а также быть предельно внимательными и осторожными, ведь вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь других участников дорожного движения!» – напутствуют в ведомстве.

За прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в одном ДТП – на перекрестке улиц Амурская – Мухина – три человека было травмировано.

Сотрудниками ДПС ГИБДД было пресечено 254 нарушения Правил дорожного движения, из них: 4 водителя управляли авто в состоянии опьянения; 5 водителей нарушили правила проезда перекрестков; 5 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление авто; 26 водителей нарушили установленный скоростной режим; 37 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности; 51 пешеход нарушил правила перехода проезжей части, из которых 3 несовершеннолетних переходили дорогу в неустановленном для перехода месте.