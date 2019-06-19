Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
19июня
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:10 6

Три человека пострадали при столкновении такси в Благовещенске (фото)

Три человека пострадали при столкновении такси в Благовещенске (фото)
Фото: instagram.com/dpskontrol_28rus

Вечером 18 июня в 21:13, в Благовещенске произошло ДТП, в котором пострадали три человека. На регулируемом перекрестке улиц Амурская – Мухина столкнулись два легковых такси.

По информации отдела ГИБДД по Благовещенску, в результате столкновения двух автомобилей Toyota Prius травмированы оба водителя 1972 и 1986 годов рождения и один пассажир 1995 года рождения.

В ведомстве отмечают, что преобладающее количество ДТП в Благовещенске происходит на перекрестках – в этих авариях водители пренебрегают правилами проезда перекрестков, не предоставляют преимущества в движении другому транспорту. В результате травмы получают не только водители и пассажиры, но и пешеходы – на пешеходных переходах и тротуарах.

За 5 месяцев 2019 года на территории Благовещенска произошло 1 840 столкновений транспортных средств, в которых 3 723 автомобиля получили значительные механические повреждения.

В 88 ДТП при столкновении транспорта 1 человек погиб, 126 получили травмы различной степени тяжести (от ушибов до сложнейших переломов).

В соответствии со статьей 12.13 КоАП РФ «Нарушение правил проезда перекрестков» предусмотрено административное наказание в виде административного штрафа – 1 000 рублей. Всего за 5 месяцев 2019 года привлечено за нарушение правил проезда перекрестков 334 водителя.

Водители зачастую игнорируют не только требования дорожных знаков, но и сигналы светофоров, не убедившись в безопасности проезда. Они выезжают на перекресток на запрещающие сигналы светофора.

«Следует помнить, что перекресток – это место пересечения дорог, зона особого внимания и готовности. Отвлекаться на телефонный звонок, поиск необходимых вещей, прослушивание музыкальных композиций и так далее в этот момент, конечно, не стоит», – отмечают в ГИБДД.

«Уважаемые водители, садясь за руль автомобиля, помните, что вы управляете средством повышенной опасности! Во время движения необходимо неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и сигналов светофора, а также быть предельно внимательными и осторожными, ведь вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь других участников дорожного движения!» – напутствуют в ведомстве.

За прошедшие сутки на дорогах Благовещенска и Благовещенского района зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в одном ДТП – на перекрестке улиц Амурская – Мухина – три человека было травмировано.

Сотрудниками ДПС ГИБДД было пресечено 254 нарушения Правил дорожного движения, из них: 4 водителя управляли авто в состоянии опьянения; 5 водителей нарушили правила проезда перекрестков; 5 водителей управляли транспортным средством, не имея права на управление авто; 26 водителей нарушили установленный скоростной режим; 37 водителей не были пристегнуты ремнем безопасности; 51 пешеход нарушил правила перехода проезжей части, из которых 3 несовершеннолетних переходили дорогу в неустановленном для перехода месте.

Просмотров всего: 1375

#ДТП #происшествия #транспорт

распечатать


Общество 4

Сотрудницу амурской почты, спасшую письма из пожара, наградили знаком «За мужество»
Власть 5

На создание пункта пропуска на мосту Благовещенск – Хэйхэ выделят 466 миллионов

Происшествия 4

Директор аэрограда «Приамурье» прокомментировала ситуацию с уголовным делом
Происшествия 1

Благовещенец поверил мошенникам и лишился крупной суммы
Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • Mainer

    Mainer
    2 часа назад

    "Уважаемые водители, садясь за руль автомобиля, помните, что вы управляете средством повышенной опасности! вы отвечаете не только за свою жизнь, но и за жизнь других участников дорожного движения!"



    Таксисты не об этом думают, когда ездют.

    Судя по всему, все их мысли исключительно о деньгах.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    2 часа назад

    о каких деньгах? О ваших 75 р.? Да уж, только о них и думают.

  • CherrySweet

    CherrySweet
    2 часа назад

    суммы штрафов надо повышать, вот и все. Оснастить перекрестки камерами, раз сотрудников ГИБДД не хватает, и карать. Карать рублем. Но не тыщей, а десятками тысяч. Тогда каждой олень подумает на 100 раз, прежде чем лететь на желтый или останавливаться за стоп-линией

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    говорят ; если две батарейки постучать друг о друга то они какое-то время еще будут работать))))) не в этом случае...

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    2 часа назад

    CherrySweet

    суммы штрафов надо повышать, вот и все. Оснастить перекрестки камерами, раз сотрудников ГИБДД не хватает, и карать. Карать рублем. Но не тыщей, а десятками тысяч. Тогда каждой олень подумает на 100 раз, прежде чем лететь на желтый или останавливаться за стоп-линией



    ++++++++++++++

  • oenesterov

    oenesterov
    1 час назад

    кстати, там вовремя ДТП светофор не работал

Показать все (6) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь