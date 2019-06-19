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В Благовещенске на детской площадке горожане снова обнаружили опасный дефект

В Благовещенске на детской площадке горожане снова обнаружили опасный дефект

Жители Благовещенска сообщают об очередном дефекте на детской площадке, находящейся в районе набережной Амура. Горожанам не понравилась торчащая из тканевого покрытия «паутинки» проволока.

В информагентство очевидцы прислали фотографии, на которых виден дефект.

«В тему о детской небезопасной площадке на набережной. Торчит проволока на "паутине". Будьте осторожны с детками», – предупреждают благовещенцы.

В пресс-службе администрации пояснили, что обслуживает детскую площадку муниципальное казенное предприятие Благовещенска «ГСТК».

«Территория детской площадки на набережной реки Амур находится на содержании МКП "ГСТК". Силами предприятия – поддержание порядка на этой площадке, уборка, а также мелкий ремонт, устранение дефектов, возникающих в процессе эксплуатации этой площадки», – прокомментировали в пресс-службе мэрии.

В среду, 19 июня, специалист ГСТК отправится на место, где был обнаружен дефект, и по возможности устранит его. В последующем благовещенцев просят обращаться напрямую в администрацию в случае, если заметят подобные технические неисправности на детской площадке.

Ранее, как сообщало информагентство, на детском игровом комплексе детской площадки получил травмы двухлетний ребенок. Он упал вниз головой со второго этажа комплекса через неогороженное пространство. С детской площадки ребенка увезла скорая помощь. Позже администрация Благовещенска установила металлические перекрытия на небезопасном участке.

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#дети

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Поставьте стандартные советские качели, горки и турники и все. Иначе устанете обслуживать эти китайские изделия.

  • geka22

    geka22
    1 час назад

    Стандартная советская качеля может ударить по голове двухлетнему ребенку, которого оставляют родители на попечение трехлетнего.

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