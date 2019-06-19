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Сотрудницу амурской почты, спасшую письма из пожара, наградили знаком «За мужество»

Сотрудницу амурской почты, спасшую письма из пожара, наградили знаком «За мужество»
Фото: пресс-служба УФПС Амурской области

В Амурской области знаком «За мужество» наградили начальника почтового отделения в селе Ушаково Шимановского района. 28-летняя Евгения Кусь спасла из горящего отделения ценные письма, посылки и деньги, предназначенные для выплат пенсий.

Награду Евгении 17 июня в торжественной обстановке вручила директор УФПС Амурской области Светлана Матвиенко.

«В Приамурье на почте работают уникальные люди, которые проявляют высокий профессионализм в экстренных ситуациях. В нынешнем году это уже третья награда за проявленное мужество. Отрадно, что вручаю ее хрупкой девушке, которая благодаря грамотным действиям смогла спасти из огня письма и посылки. Однако нет ничего важнее человеческой жизни. Самое главное – никто не пострадал в том пожаре», – цитирует Светлану Матвиенко пресс-служба УФПС Амурской области.

Жизнь села Ушаково практически остановилась 14 марта. В этот день загорелось здание, в котором располагались и сельский клуб, и библиотека, и почтовое отделение. При этом жители села вместе с Евгенией в первую очередь бросились спасать почту. Когда стал разгораться огонь и было понятно, что огнеборцы уже не успеют, все кинулись помогать вытаскивать из огня все ценное, что было на тот момент в почтовом отделении. Сама Евгения не побоялась залезть в подсобку и уже оттуда передавала через оконный проем документы и вещи.

«На тот момент я даже не думала, что рискую жизнью. Обидно было смотреть, как все горит. Это ж как мое все, каждый стул было жалко. Поэтому совсем не ожидала, что такую награду получу. Конечно, горжусь, и муж мой гордится. Надеюсь, моим детям память будет», – делится Евгения.

В должности начальника почтового отделения Евгения Кусь работает почти три года. В такую чрезвычайную ситуацию впервые попала, призналась она.

«Я люблю свою работу. До этого на погранзаставе работала. В 20 километрах от села. Конечно, было далеко ездить. Неудобно. Поэтому устроилась на почту. В деревне ведь работы немного. Даже не ожидала, что она мне так понравится. И с людьми общаться, и работу организовывать. Главное – помещение отделения поскорей отремонтировать», – делится планами отважная амурчанка.

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#пожары #происшествия

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Комментарии
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  • ay

    ay
    2 часа назад

    Считаю, что время подвигов в мирной жизни прошло. Должно пройти. Ну нафиг зачем рисковать жизнью ради вещей, денег? Так-то, конечно, Евгения - молодец. Но, неправильно это. Геройство одних - следствие раздолбайства ("оптимизации") других.

  • Читатель инфо

    Читатель инфо
    2 часа назад

    ay

    Считаю, что время подвигов в мирной жизни прошло. Должно пройти. Ну нафиг зачем рисковать жизнью ради вещей, денег? Так-то, конечно, Евгения - молодец. Но, неправильно это. Геройство одних - следствие раздолбайства ("оптимизации") других.



    ++++++++++++++++++++++

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад



    загорелось здание, в котором располагались и сельский клуб, и библиотека, и почтовое отделение. При этом жители села вместе с Евгенией в первую очередь бросились спасать почту.



    Но было жалко не книги, а "каждый стул".

    И награду получила только Евгения. Не... ну она конечно молодец



    Когда стал разгораться огонь и было понятно, что огнеборцы уже не успеют, все кинулись помогать вытаскивать из огня все ценное, что было на тот момент в почтовом отделении.



    Эммм... а огнетушителей "было - не было"?!

    Оптимизация?! Аль раздолбайство?!

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