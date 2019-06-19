На создание пункта пропуска на мосту Благовещенск – Хэйхэ выделят 466 миллионов

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Правительство России в 2019 году выделит Минтрансу из резервного фонда 466 миллионов рублей для организации работы пограничного автомобильного пункта пропуска Кани-Курган у мостового перехода через реку Амур в районе Благовещенска.

Соответствующее распоряжение главы кабмина от 15 июня опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства выделяются для синхронизации сроков ввода в эксплуатацию мостового перехода и указанного пункта пропуска, пишет ТАСС.

«Выделение указанных средств позволит закупить и установить модульные конструкции с техническим оснащением, необходимым оборудованием для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля», – говорится в тексте распоряжения.

Минтрансу поручено контролировать целевое расходование указанных средств и предоставить доклад об освоении этой суммы до 1 февраля 2020 года.

Пункт пропуска Кани-Курган включен в список приоритетных экспортоориентированных пунктов пропуска, расположенных на Дальнем Востоке, строительство и реконструкция которых предполагается по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Планируется, что пропускная способность Кани-Курган составит в сутки 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек. Срок его ввода в эксплуатацию будет синхронизирован со сроком завершения строительства пограничного мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ к 2020 году. Режим работы пункта пропуска будет круглосуточным.