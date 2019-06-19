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На создание пункта пропуска на мосту Благовещенск – Хэйхэ выделят 466 миллионов

На создание пункта пропуска на мосту Благовещенск – Хэйхэ выделят 466 миллионов
Фото: Амур.инфо

Правительство России в 2019 году выделит Минтрансу из резервного фонда 466 миллионов рублей для организации работы пограничного автомобильного пункта пропуска Кани-Курган у мостового перехода через реку Амур в районе Благовещенска.

Соответствующее распоряжение главы кабмина от 15 июня опубликовано на официальном портале правовой информации.

Средства выделяются для синхронизации сроков ввода в эксплуатацию мостового перехода и указанного пункта пропуска, пишет ТАСС.

«Выделение указанных средств позволит закупить и установить модульные конструкции с техническим оснащением, необходимым оборудованием для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля», – говорится в тексте распоряжения.

Минтрансу поручено контролировать целевое расходование указанных средств и предоставить доклад об освоении этой суммы до 1 февраля 2020 года.

Пункт пропуска Кани-Курган включен в список приоритетных экспортоориентированных пунктов пропуска, расположенных на Дальнем Востоке, строительство и реконструкция которых предполагается по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт».

Планируется, что пропускная способность Кани-Курган составит в сутки 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек. Срок его ввода в эксплуатацию будет синхронизирован со сроком завершения строительства пограничного мостового перехода Благовещенск – Хэйхэ к 2020 году. Режим работы пункта пропуска будет круглосуточным.

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#российская власть #строительство #транспорт #финансы

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    3 часа назад

    Китайцы уже скоро свой пункт пропуска в эксплуатацию сдадут, а у нас только планируется стройка, выделение средств ...

  • Myxira

    Myxira
    3 часа назад

    «Выделение указанных средств позволит закупить и установить модульные конструкции с техническим оснащением, необходимым оборудованием для осуществления пограничного, таможенного и иных видов контроля», – говорится в тексте распоряжения.

    Типа, временное сооружение-холодный склад?... У нас картинку-то хоть нарисовали, как все это будет выглядеть грандиозно и красиво?

  • кержак

    кержак
    3 часа назад

    ...ишо один международный терминал. как в аэропорту им. Муравьева-Амурского...)))

  • nerro

    nerro
    2 часа назад

    Сарайчики за 466 млн.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    2 часа назад

    стройка нужна тем кто вывозит сою-вот пусть они её и проплачивают

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