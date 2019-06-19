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Благовещенец поверил мошенникам и лишился крупной суммы

Благовещенец поверил мошенникам и лишился крупной суммы
Фото: Амур.инфо

Житель Благовещенска лишился денег, поверив мошенникам. Средства он перевел злоумышленникам в качестве предоплаты за товар.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от горожанина. Мужчина рассказал, что в отношении него совершено мошенничество.

Предварительно установлено, что благовещенец, увидев на сайте объявлений информацию о продаже вещей, решил приобрести себе кроссовки и сумку. Он связался с продавцом, который попросил за товары предоплату 20 900 рублей. Амурчанин выполнил это условие и перевел на карту продавца необходимую денежную сумму. Через несколько дней продавец попросил перевести еще 7 250 рублей, якобы потому что возникли проблемы на таможне. Мужчина выполнил и это условие, а затем попросил продавца отправить ему накладные либо иные документы, подтверждающие отправку или заказ товара. На эту просьбу продавец ответил отказом, а после вообще перестал выходить на связь.

Было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество», сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области.

Полиция напоминает амурчанам: будьте предельно бдительны и осторожны, совершая сделки через интернет. Если вы стали жертвой мошенничества, независимо от суммы ущерба, незамедлительно обращайтесь в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 – по мобильному телефону). 8 (4162) 59-40-59 – телефон доверия УМВД.

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#криминал #происшествия #финансы

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Комментарии
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  • Подруга друзей1

    Подруга друзей1
    1 час назад

    Бесполезно обращаться..... как мне сказали, все равно не найдут...

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