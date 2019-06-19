Амур.инфо – 17: за последний год читатели провели на сайте 220 лет

220 лет суммарно потратили пользователи Амур.инфо на прочтение новостей за год. Если точнее, читатели провели на сайте 6 940 962 980 секунд, или 115 682 716 минут, или 1 928 045 часов, или 80 335 суток. По статистике LiveInternet, информагентство является лидером по посещаемости среди СМИ Приамурья.

Амур.инфо по-прежнему удерживает первое место в рейтинге цитируемости среди региональных СМИ. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 50 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Пользователи сайта активно читают новости России и мира, просматривают гороскоп, общаются на форуме. С помощью сайта можно оплатить услуги ЖКХ, найти работу. Своими идеями и мыслями ежедневно делятся блогеры Амур.инфо.

На сайте выходят материалы телекомпании «Альфа-канал» – репортажи «Альфа-новостей» и интервью «Простые вопросы». Публикуются программы Сергея Логвинова «Между нами» и «С любимыми не расставайтесь». Есть раздел радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» и рубрика о новостях культуры «Культпросвет». Развлекательные статьи, фоторепортажи, интервью, прямые эфиры размещены в интернет-журнале Амур.инфо – «Амур.life». В июне информагентство запустило обновленный раздел «Афиша».

«Большие и планомерные изменения коснутся раздела "Афиша" и, надеемся, раздела "Объявления". В "Объявлениях" предстоит сделать сервис более современным, чем сейчас. В "Афише" нам бы хотелось, чтобы, помимо расписания театров и кино, было расписание перфомансов и каких-то небольших событий, которые имеют ценность для наших читателей. В "Афише" будет появляться больше статей, направленных на развлекательную сферу. Они будут касаться происходящих событий, итогов этих событий», – рассказал директор по развитию ИА «Амур.инфо» Илья Дементьев.

Ленту новостей сайта наполняют 9 авторов и фотограф. Ежедневно агентство публикует 40–55 заметок и статей. Лента начинает работу, как правило, в 8:00 и заканчивает примерно в 21:00. Часто заметки выходят в более позднее и более ранее время. Журналисты работают и в выходные дни. В честь дня рождения Амур.инфо они ответили на несколько вопросов о своей работе.

Екатерина Плотникова – редактор Амур.инфо

Как давно работаешь в Амур.инфо? – Почти 8 лет. Какой твой самый любимый материал? – Они все прекрасны. Что важнее: сенсация или моральные принципы? – Сенсация, которая не идет вразрез с моральными принципами. Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу? – Ветеринария. Что любишь писать больше – большие материалы или заметки? – В зависимости от темы. И то, и другое по-своему интересно. Но предпочтительнее все же большие материалы. Какую тему не взяла бы писать никогда? – Наверное, любую могу написать, все зависит от цели и стимула. Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста. – Не могу выделить что-то одно. Забавные, казусные, интересные и нервные истории – из этого и состоит каждодневная работа журналиста.

Василий Романенков – фотограф ИА «Амур.инфо»

Как давно работаешь в Амур.инфо? – Примерно 9,461e+16 наносекунд. Какой твой самый любимый материал? – Дерево, поликарбонатный пластик, магниевый сплав. Какой твой самый любимый отснятый материал? – Я не зацикливаюсь на чем-либо в работе. Не получилось – пофиг, потом получится. Получилось – хорошо, работаем дальше. Ходить и радоваться, что я когда-то миллион лет назад отснял что-то крутое – это как минимум тупо, тем более меня никогда ни за что конкретное на работе не награждали. Значит, ничего хорошего и не снял. Логично. Что важнее: сенсация или моральные принципы? – Сенсация! Сколько времени в неделю ты работаешь? – Практически каждый день есть работа. Практически каждый вечер я сижу и обрабатываю отснятое днем. Если не фотография, то где бы ты работал? – Я бы хотел своё кафе или своё производство чего угодно. Я считаю, что повсеместная торговля (посредничество, перепродажа товаров) приводит к деградации русской экономики. На какое самое нелепое задание тебя отправляли? – Сфотографировать ветер Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста. – У журналистов Амур.инфо очень интересные будни. Утром они приходят на работу, садятся за свои столики и сидят до самого вечера – долбят по клавиатуре. Не правда ли, забавно?))))

Александр Авдеев – корреспондент Амур.инфо

Как давно работаешь в Амур.инфо? – Не веду учет. Наверное, около 2 лет. Какой твой самый любимый материал? – Любимые те, которые связаны с чем-то «горячим». Самого любимого не назову. Что важнее: сенсация или моральные принципы? – Для новостей важнее сенсация. Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу? – Где угодно. Все работы хороши, если делать их как положено. Что любишь писать больше – большие материалы или заметки? – На большие материалы тратится слишком много времени, это нерационально. Поэтому стараюсь следовать принципу своих учителей: «Словам должно быть тесно, а мыслям – просторно». Какую тему не взял бы писать никогда? – Такой нет. Есть темы, которые неприятны, но написать можно любую. Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста. – Когда работал во Владивостоке в «Новостях VL.ru», в редакцию приходили разбираться с оружием люди, про которых вышла новость. Специфические ощущения. С тех пор в редакцию ограничили доступ посторонних людей.

Елена Котейко – корреспондент Амур.инфо

Как давно работаешь в Амур.инфо? – С мая 2008 года. В 2017-м был перерыв длиной в год. Так что в 2019 году я отмечу 10-летие работы в редакции Амур.инфо. Какой твой самый любимый материал? – Любимый материал – тот, который автор пропустил через себя, переболел им в хорошем смысле этого слова. Любимый материал – это тот, тема которого тебе интересна. Я затрудняюсь перечислить, их у меня много и все любимые. Что важнее: сенсация или моральные принципы? – Невозможно ответить на этот вопрос вне контекста, без примера. Выбор делается в зависимости от ситуации. Как правило, информационный повод обсуждается коллегиально, и при необходимости решение о публикации согласовывается с юристом. Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу? – История не знает сослагательного наклонения. В настоящее время я занимаюсь тем, что приносит мне удовлетворение. Ориентироваться предпочитаю по обстоятельствам. До начала работы в редакции моя работа была тоже связана с общением – я была менеджером по продаже металлопластиковых окон, затем трудилась личным ассистентом бизнесмена. Что любишь писать больше – большие материалы или заметки? – Мои любимые жанры – интервью и репортаж. В работе над репортажем привлекает нахождение в гуще событий, эмоций. Работая над интервью, мне нравится раскрывать собеседника, располагать его к беседе. Какую тему не взяла бы писать никогда? – Никогда не говори «никогда» – это справедливо и для нашей работы. Тем не менее я очень не хочу погружаться в материалы о насилии, особенно по отношению к детям. В самом начале работы на Амур.инфо мне пришлось работать над заметкой об убийстве двух первоклассниц в Шимановске. Была необходимость отсмотреть видеозапись следственного эксперимента, в котором убийца рассказывал о совершенном им зверстве. Меня тогда будто током ударило… Очень тяжело это пережила. Моей дочери тогда было примерно столько же лет, сколько тем замученным девочкам. Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста. – Однажды я поехала на брифинг. Положила диктофон на стол. Позже выяснилось, что прибор отключился. Поэтому всю полученную информацию я воспроизвела по памяти – к счастью, она не подвела!

Ольга Канюшкина – корреспондент Амур.инфо

Как давно работаешь в Амур.инфо? – С декабря 2017 года. Какой твой самый любимый материал? – Каждый, в который вложен большой труд, а таких – масса. Что важнее: сенсация или моральные принципы? – Принципы. Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу? – Придумаю, если придется попрощаться с журналистикой. Что любишь писать больше – большие материалы или заметки? – Большие материалы. Какую тему не взяла бы писать никогда? – 100-процентную ложь. Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста. – Коллега звонит по телефону: Здравствуйте, Иван Иванович, у меня к вам только один вопрос – я вас не отвлекаю?

Анастасия Болотина – корреспондент Амур.инфо

Как давно работаешь в Амур.инфо? – С 2011 года до 2012-го, потом с 2014-го – до сего момента. Какой твой самый любимый материал? – Не знаю. Что важнее: сенсация или моральные принципы? – Моральных принципов у меня немного, но те, которые есть, – важнее. Главное, отделять мораль от ханжества. Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу? – Организация любых праздников, мероприятий. Пиар, релизы и умение презентовать. Что любишь писать больше – большие материалы или заметки? – Люблю писать интересное. Когда само пишется, тогда можно и большую заметку на одном дыхании написать. Какую тему не взяла бы писать никогда? – Не имею права отказываться, это непрофессионально. Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста. – ХА-ХА. Меня узнают в бане, в такси и на улице (спасибо ТВ). Жалуются на жизнь и говорят: «Вы лучше напишите, что…» И дальше излагают свою проблему. Не смешно? Мне тоже.

Любовь Чуприна – корреспондент Амур.инфо

Как давно работаешь в Амур.инфо? – В «Амур.инфо» работаю с 6 мая 2019 года. Какой твой самый любимый материал? – Все три части интервью Лены Котейко с психотерапевтом. Что важнее: сенсация или моральные принципы? – Думаю, моральные принципы важнее сенсации. Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу? – Если не журналистика, то социальная защита. Что любишь писать больше – большие материалы или заметки? – Большие материалы – нравится копаться. Какую бы тему не взяла писать никогда? – Темы, в которых нужны глубокие знания, например, экономика или право. Не возьмусь, потому что слишком сложно. О запретных для меня темах в плане моральных и этических принципов пока не приходилось задумываться. Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста. – Ходили как-то писать опрос, на какую тему, уже не помню. Привязался человек без определенного места жительства, стал рассказывать о своей тяжелой жизни и просить денег. Попытались с оператором от него отделаться, извинились и пошли дальше. Тут мимо нас со свистом пролетает бутылка и попадает в рядом припаркованное авто. Спаслись бегством.

Виктория Вакал – корреспондент, SММ-менеджер Амур.инфо

Как давно работаешь в Амур.инфо? – В АИ я пришла в прошлом году, почти как подарок на день рождения. Первый рабочий день был 20 июня 2018 года. Какой твой самый любимый материал? – Один выделить трудно. Почти все, что написаны с душой, любимые. Что важнее: сенсация или моральные принципы? – Сенсация без ущерба моральным принципам. Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу? – По образованию я учитель русского и литературы, наверное, пошла бы работать в школу. Что любишь писать больше – большие материалы или заметки? – Все зависит от настроения. Любую заметку можно развернуть до полноценного материала, было бы желание. Какую тему не взяла бы писать никогда? – ДТП, в этом я ничего не понимаю. Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста. – В январе, если не изменяет память, была волна ложных минирований. Мы настолько были увлечены работой и сбором информации, что я совсем забыла про интервью, которое должно было состояться в 11 часов дня. Вспомнила, только когда позвонил фотограф в 11:10 и спросил, где я. Долго потом извинялась за свое опоздание.

Наталья Храмова – редактор Амур.инфо

Как давно работаешь в Амур.инфо? – С октября 2018 года, то есть меньше года. Какой твой самый любимый материал? – В зоне риска: заморожен проект НПЗ в Березовке – 21.12.2018. Новые цены на бензин в Благовещенске: журналист Амур.инфо побывал на разных АЗС – 10.01 2019. Военные опасаются, что территорию БВТККУ отдадут китайцам – 7.03.2019. Что важнее: сенсация или моральные принципы? – На этот вопрос нельзя ответить однозначно, могу сделать и выбор в пользу сенсации, и выбор в пользу моральных принципов. Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу? – Я бы хотела быть многодетной матерью и не работать в организациях. В детстве я мечтала быть стюардессой. Что любишь писать больше – большие материалы или заметки? – При наличии времени – большие. Какую тему не взяла бы писать никогда? – Тему, в которой я ничего не понимаю, где эрудиция сильно хромает, и даже прочтение теории не изменит ситуации. Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста. – Однажды, работая два-три дня журналистом, по заданию редакции я позвонила первому заместителю губернатора Амурской области Виктору Марценко и в числе других вопросов спросила: «Что такое селекторное совещание?» Он оказался тактичным и посоветовал узнать это у старших коллег.

Нина Гвоздкова – редактор и корректор Амур.инфо

Как давно работаете в Амур.инфо? – С 2001 по 2004 год. Затем перерыв длиной почти 9 лет. И с 2013 года по сей день. Бесят комментарии: «Сковородино не изменяется»? – Скорее, смешат, уж очень бурно реагируют комментаторы. Какие ошибки чаще всего допускают журналисты? – Ой, всякие-разные: душат «ужами» (от слова «уже»), ставят или не ставят запятые, обожают слова «был», «было», «были» и – ААААА!!! – не меняют кавычки и тире.

За год журналисты редакции написали 15 661 новость. Самая популярная из них – статья о том, что Владислава Рослякова, который стал известен после трагедии в Керчи, кремировали и похоронили под чужой фамилией. Заметку об этом пользователи прочли 223 627 раз. На втором месте – новость о жительнице Тынды, которую принимают за Ольгу Бузову. Она набрала 217 027 просмотров. На третьей позиции – новость о 5-летней девочке, пропавшей в Свободном. Ее прочли 120 785 раз.