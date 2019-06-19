Амур.инфо – 17: за последний год читатели провели на сайте 220 лет
19 июня Амур.инфо исполняется 17 лет. В 2002 году в ежедневном режиме начал работу сайт телекомпании «Альфа-канал», на базе которого было образовано информационное агентство «Амур.инфо». За последний год работы (с 1 июня 2018 по 31 мая 2019 года) число просмотров на сайте превысило 102 миллиона, это на 38 процентов больше, чем годом ранее. Страницы ресурса посетили 15 195 148 пользователей.
220 лет суммарно потратили пользователи Амур.инфо на прочтение новостей за год. Если точнее, читатели провели на сайте 6 940 962 980 секунд, или 115 682 716 минут, или 1 928 045 часов, или 80 335 суток. По статистике LiveInternet, информагентство является лидером по посещаемости среди СМИ Приамурья.
Амур.инфо по-прежнему удерживает первое место в рейтинге цитируемости среди региональных СМИ. Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 50 тысяч наиболее влиятельных источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.
Пользователи сайта активно читают новости России и мира, просматривают гороскоп, общаются на форуме. С помощью сайта можно оплатить услуги ЖКХ, найти работу. Своими идеями и мыслями ежедневно делятся блогеры Амур.инфо.
На сайте выходят материалы телекомпании «Альфа-канал» – репортажи «Альфа-новостей» и интервью «Простые вопросы». Публикуются программы Сергея Логвинова «Между нами» и «С любимыми не расставайтесь». Есть раздел радиостанции «Эхо Москвы в Благовещенске» и рубрика о новостях культуры «Культпросвет». Развлекательные статьи, фоторепортажи, интервью, прямые эфиры размещены в интернет-журнале Амур.инфо – «Амур.life». В июне информагентство запустило обновленный раздел «Афиша».
«Большие и планомерные изменения коснутся раздела "Афиша" и, надеемся, раздела "Объявления". В "Объявлениях" предстоит сделать сервис более современным, чем сейчас. В "Афише" нам бы хотелось, чтобы, помимо расписания театров и кино, было расписание перфомансов и каких-то небольших событий, которые имеют ценность для наших читателей. В "Афише" будет появляться больше статей, направленных на развлекательную сферу. Они будут касаться происходящих событий, итогов этих событий», – рассказал директор по развитию ИА «Амур.инфо» Илья Дементьев.
Ленту новостей сайта наполняют 9 авторов и фотограф. Ежедневно агентство публикует 40–55 заметок и статей. Лента начинает работу, как правило, в 8:00 и заканчивает примерно в 21:00. Часто заметки выходят в более позднее и более ранее время. Журналисты работают и в выходные дни. В честь дня рождения Амур.инфо они ответили на несколько вопросов о своей работе.
Екатерина Плотникова – редактор Амур.инфо
- Как давно работаешь в Амур.инфо?
- – Почти 8 лет.
- Какой твой самый любимый материал?
- – Они все прекрасны.
- Что важнее: сенсация или моральные принципы?
- – Сенсация, которая не идет вразрез с моральными принципами.
- Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу?
- – Ветеринария.
- Что любишь писать больше – большие материалы или заметки?
- – В зависимости от темы. И то, и другое по-своему интересно. Но предпочтительнее все же большие материалы.
- Какую тему не взяла бы писать никогда?
- – Наверное, любую могу написать, все зависит от цели и стимула.
- Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста.
- – Не могу выделить что-то одно. Забавные, казусные, интересные и нервные истории – из этого и состоит каждодневная работа журналиста.
Василий Романенков – фотограф ИА «Амур.инфо»
- Как давно работаешь в Амур.инфо?
- – Примерно 9,461e+16 наносекунд.
- Какой твой самый любимый материал?
- – Дерево, поликарбонатный пластик, магниевый сплав.
- Какой твой самый любимый отснятый материал?
- – Я не зацикливаюсь на чем-либо в работе. Не получилось – пофиг, потом получится. Получилось – хорошо, работаем дальше. Ходить и радоваться, что я когда-то миллион лет назад отснял что-то крутое – это как минимум тупо, тем более меня никогда ни за что конкретное на работе не награждали. Значит, ничего хорошего и не снял. Логично.
- Что важнее: сенсация или моральные принципы?
- – Сенсация!
- Сколько времени в неделю ты работаешь?
- – Практически каждый день есть работа. Практически каждый вечер я сижу и обрабатываю отснятое днем.
- Если не фотография, то где бы ты работал?
- – Я бы хотел своё кафе или своё производство чего угодно. Я считаю, что повсеместная торговля (посредничество, перепродажа товаров) приводит к деградации русской экономики.
- На какое самое нелепое задание тебя отправляли?
- – Сфотографировать ветер
- Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста.
- – У журналистов Амур.инфо очень интересные будни. Утром они приходят на работу, садятся за свои столики и сидят до самого вечера – долбят по клавиатуре. Не правда ли, забавно?))))
Александр Авдеев – корреспондент Амур.инфо
- Как давно работаешь в Амур.инфо?
- – Не веду учет. Наверное, около 2 лет.
- Какой твой самый любимый материал?
- – Любимые те, которые связаны с чем-то «горячим». Самого любимого не назову.
- Что важнее: сенсация или моральные принципы?
- – Для новостей важнее сенсация.
- Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу?
- – Где угодно. Все работы хороши, если делать их как положено.
- Что любишь писать больше – большие материалы или заметки?
- – На большие материалы тратится слишком много времени, это нерационально. Поэтому стараюсь следовать принципу своих учителей: «Словам должно быть тесно, а мыслям – просторно».
- Какую тему не взял бы писать никогда?
- – Такой нет. Есть темы, которые неприятны, но написать можно любую.
- Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста.
- – Когда работал во Владивостоке в «Новостях VL.ru», в редакцию приходили разбираться с оружием люди, про которых вышла новость. Специфические ощущения. С тех пор в редакцию ограничили доступ посторонних людей.
Елена Котейко – корреспондент Амур.инфо
- Как давно работаешь в Амур.инфо?
- – С мая 2008 года. В 2017-м был перерыв длиной в год. Так что в 2019 году я отмечу 10-летие работы в редакции Амур.инфо.
- Какой твой самый любимый материал?
- – Любимый материал – тот, который автор пропустил через себя, переболел им в хорошем смысле этого слова. Любимый материал – это тот, тема которого тебе интересна. Я затрудняюсь перечислить, их у меня много и все любимые.
- Что важнее: сенсация или моральные принципы?
- – Невозможно ответить на этот вопрос вне контекста, без примера. Выбор делается в зависимости от ситуации. Как правило, информационный повод обсуждается коллегиально, и при необходимости решение о публикации согласовывается с юристом.
- Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу?
- – История не знает сослагательного наклонения. В настоящее время я занимаюсь тем, что приносит мне удовлетворение. Ориентироваться предпочитаю по обстоятельствам. До начала работы в редакции моя работа была тоже связана с общением – я была менеджером по продаже металлопластиковых окон, затем трудилась личным ассистентом бизнесмена.
- Что любишь писать больше – большие материалы или заметки?
- – Мои любимые жанры – интервью и репортаж. В работе над репортажем привлекает нахождение в гуще событий, эмоций. Работая над интервью, мне нравится раскрывать собеседника, располагать его к беседе.
- Какую тему не взяла бы писать никогда?
- – Никогда не говори «никогда» – это справедливо и для нашей работы. Тем не менее я очень не хочу погружаться в материалы о насилии, особенно по отношению к детям. В самом начале работы на Амур.инфо мне пришлось работать над заметкой об убийстве двух первоклассниц в Шимановске. Была необходимость отсмотреть видеозапись следственного эксперимента, в котором убийца рассказывал о совершенном им зверстве. Меня тогда будто током ударило… Очень тяжело это пережила. Моей дочери тогда было примерно столько же лет, сколько тем замученным девочкам.
- Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста.
- – Однажды я поехала на брифинг. Положила диктофон на стол. Позже выяснилось, что прибор отключился. Поэтому всю полученную информацию я воспроизвела по памяти – к счастью, она не подвела!
Ольга Канюшкина – корреспондент Амур.инфо
- Как давно работаешь в Амур.инфо?
- – С декабря 2017 года.
- Какой твой самый любимый материал?
- – Каждый, в который вложен большой труд, а таких – масса.
- Что важнее: сенсация или моральные принципы?
- – Принципы.
- Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу?
- – Придумаю, если придется попрощаться с журналистикой.
- Что любишь писать больше – большие материалы или заметки?
- – Большие материалы.
- Какую тему не взяла бы писать никогда?
- – 100-процентную ложь.
- Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста.
- – Коллега звонит по телефону: Здравствуйте, Иван Иванович, у меня к вам только один вопрос – я вас не отвлекаю?
Анастасия Болотина – корреспондент Амур.инфо
- Как давно работаешь в Амур.инфо?
- – С 2011 года до 2012-го, потом с 2014-го – до сего момента.
- Какой твой самый любимый материал?
- – Не знаю.
- Что важнее: сенсация или моральные принципы?
- – Моральных принципов у меня немного, но те, которые есть, – важнее. Главное, отделять мораль от ханжества.
- Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу?
- – Организация любых праздников, мероприятий. Пиар, релизы и умение презентовать.
- Что любишь писать больше – большие материалы или заметки?
- – Люблю писать интересное. Когда само пишется, тогда можно и большую заметку на одном дыхании написать.
- Какую тему не взяла бы писать никогда?
- – Не имею права отказываться, это непрофессионально.
- Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста.
- – ХА-ХА. Меня узнают в бане, в такси и на улице (спасибо ТВ). Жалуются на жизнь и говорят: «Вы лучше напишите, что…» И дальше излагают свою проблему. Не смешно? Мне тоже.
Любовь Чуприна – корреспондент Амур.инфо
- Как давно работаешь в Амур.инфо?
- – В «Амур.инфо» работаю с 6 мая 2019 года.
- Какой твой самый любимый материал?
- – Все три части интервью Лены Котейко с психотерапевтом.
- Что важнее: сенсация или моральные принципы?
- – Думаю, моральные принципы важнее сенсации.
- Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу?
- – Если не журналистика, то социальная защита.
- Что любишь писать больше – большие материалы или заметки?
- – Большие материалы – нравится копаться.
- Какую бы тему не взяла писать никогда?
- – Темы, в которых нужны глубокие знания, например, экономика или право. Не возьмусь, потому что слишком сложно. О запретных для меня темах в плане моральных и этических принципов пока не приходилось задумываться.
- Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста.
- – Ходили как-то писать опрос, на какую тему, уже не помню. Привязался человек без определенного места жительства, стал рассказывать о своей тяжелой жизни и просить денег. Попытались с оператором от него отделаться, извинились и пошли дальше. Тут мимо нас со свистом пролетает бутылка и попадает в рядом припаркованное авто. Спаслись бегством.
Виктория Вакал – корреспондент, SММ-менеджер Амур.инфо
- Как давно работаешь в Амур.инфо?
- – В АИ я пришла в прошлом году, почти как подарок на день рождения. Первый рабочий день был 20 июня 2018 года.
- Какой твой самый любимый материал?
- – Один выделить трудно. Почти все, что написаны с душой, любимые.
- Что важнее: сенсация или моральные принципы?
- – Сенсация без ущерба моральным принципам.
- Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу?
- – По образованию я учитель русского и литературы, наверное, пошла бы работать в школу.
- Что любишь писать больше – большие материалы или заметки?
- – Все зависит от настроения. Любую заметку можно развернуть до полноценного материала, было бы желание.
- Какую тему не взяла бы писать никогда?
- – ДТП, в этом я ничего не понимаю.
- Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста.
- – В январе, если не изменяет память, была волна ложных минирований. Мы настолько были увлечены работой и сбором информации, что я совсем забыла про интервью, которое должно было состояться в 11 часов дня. Вспомнила, только когда позвонил фотограф в 11:10 и спросил, где я. Долго потом извинялась за свое опоздание.
Наталья Храмова – редактор Амур.инфо
- Как давно работаешь в Амур.инфо?
- – С октября 2018 года, то есть меньше года.
- Какой твой самый любимый материал?
- – В зоне риска: заморожен проект НПЗ в Березовке – 21.12.2018. Новые цены на бензин в Благовещенске: журналист Амур.инфо побывал на разных АЗС – 10.01 2019. Военные опасаются, что территорию БВТККУ отдадут китайцам – 7.03.2019.
- Что важнее: сенсация или моральные принципы?
- – На этот вопрос нельзя ответить однозначно, могу сделать и выбор в пользу сенсации, и выбор в пользу моральных принципов.
- Если не журналистика, то где ты еще можешь принести пользу?
- – Я бы хотела быть многодетной матерью и не работать в организациях. В детстве я мечтала быть стюардессой.
- Что любишь писать больше – большие материалы или заметки?
- – При наличии времени – большие.
- Какую тему не взяла бы писать никогда?
- – Тему, в которой я ничего не понимаю, где эрудиция сильно хромает, и даже прочтение теории не изменит ситуации.
- Расскажи забавную ситуацию из будней журналиста.
- – Однажды, работая два-три дня журналистом, по заданию редакции я позвонила первому заместителю губернатора Амурской области Виктору Марценко и в числе других вопросов спросила: «Что такое селекторное совещание?» Он оказался тактичным и посоветовал узнать это у старших коллег.
Нина Гвоздкова – редактор и корректор Амур.инфо
- Как давно работаете в Амур.инфо?
- – С 2001 по 2004 год. Затем перерыв длиной почти 9 лет. И с 2013 года по сей день.
- Бесят комментарии: «Сковородино не изменяется»?
- – Скорее, смешат, уж очень бурно реагируют комментаторы.
- Какие ошибки чаще всего допускают журналисты?
- – Ой, всякие-разные: душат «ужами» (от слова «уже»), ставят или не ставят запятые, обожают слова «был», «было», «были» и – ААААА!!! – не меняют кавычки и тире.
За год журналисты редакции написали 15 661 новость. Самая популярная из них – статья о том, что Владислава Рослякова, который стал известен после трагедии в Керчи, кремировали и похоронили под чужой фамилией. Заметку об этом пользователи прочли 223 627 раз. На втором месте – новость о жительнице Тынды, которую принимают за Ольгу Бузову. Она набрала 217 027 просмотров. На третьей позиции – новость о 5-летней девочке, пропавшей в Свободном. Ее прочли 120 785 раз.
Просмотров всего: 615