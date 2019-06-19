Гороскоп на 19 июня: Стрельцы проявят осмотрительность, Ракам нужно проявить внимательность

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:43

Солнце в Близнецах.

Овен. Среда полна новых встреч, неожиданных знакомств,в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, изменив настроение или самочувствие в худшую сторону.

Телец. Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок, активного отдыха на свежем воздухе. Для мужчин-Тельцов вероятно интересное знакомство или романтическое свидание со Стрельцом или Овном. Залог успеха – умение вызвать человека на откровенность. Женщинам-Тельцам звезды советуют не полагаться на удачу в торговых сделках или азартных играх – вероятны финансовые потери.

Близнецы. День несет двойственную характеристику. Первая половина дня благоприятна для общения и установления новых отношений, сулит поддержку высших сил и влиятельных покровителей. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни или в сфере профессиональной деятельности. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми и межличностными отношениями. Размолвка или ссора с партнером может перерасти в скандал. Сон исполнится через четыре дня.

Рак. Сегодня не стоит строить больших планов, начинать новые дела. Деловые встречи не принесут желаемых результатов. Лучше приложить все усилия для решения давно назревших проблем. Будьте внимательны с документами и деловыми бумагами. Не берите в долг, попытайтесь решить финансовые проблемы своими силами.

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Лев. День постижения новых истин, проявления творческого потенциала; благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью. Неблагоприятны широкое общение или новые знакомства. Существует вероятность крупной ссоры или размолвки с друзьями. Ваши острота и категоричность суждений, нелицеприятность характеристик могут вызвать у них раздражение или активный протест. Проявите больше такта и дипломатии. В личной жизни звезды не рекомендуют принимать решений, продиктованных всплеском эмоций.

Дева. День откровений, очищения мыслей, день размышлений. Не прислушивайтесь к чужому мнению: излишняя доверчивость повлечет за собой финансовые потери. Избегайте риска и физических нагрузок, которые могут крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Не исключены негативные изменения в личной жизни – ваш извечный поиск идеала осложнит отношения с партнером.

Весы. Напряженный день. Сегодня следует разумно и осмотрительно подходить к каждой проблеме, к каждому предложению, к каждому знакомству. Звезды не рекомендуют принимать глобальных решений, гнаться за новизной и переменами – отложите это на следующий день. Наведите порядок в документах.

Скорпион. День окажется благоприятным для заключения брака, новых контрактов и деловых переговоров, возможно решение важных вопросов с партнерами. Благодаря своей порядочности, честности и мудрости вы сможете любого убедить в чем угодно. Этот день может принести больше радости, чем какой-либо другой. Хотя вы прекрасно понимаете, что впереди заботы и непредвиденные препятствия, не концентрируйте свое внимание на этом, вам необходим хороший отдых.

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Стрелец. День благоприятен для общения с друзьями. Постарайтесь избежать стремления главенствовать в доме: вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной конфликта. Следует проявлять разумность, такт и великодушие. Звезды благосклонны к Стрельцам, занимающимся творчеством. День удачен для воплощения творческих планов. Возможно, женщинам-Стрельцам предстоит выбор между романтическим увлечением и домашними обязанностями. Проявите осмотрительность. Легкомысленные поступки повлекут за собой неприятности.

Козерог. Неблагоприятный день для любой деятельности. Остерегайтесь ссоры из-за ревности в личной жизни или недоброжелательного отношения со стороны партнеров и соседей. Не начинайте новых дел, исключите физические нагрузки. День благоприятный для планирования и оценки собственного положения.

Водолей. Начало дня потребует принятия важных решений. Звезды советуют взвесить свои ожидания и претензии к партнерам и подумать, что и как можно исправить. Вероятны дисгармония в общении, агрессия со стороны партнеров, появление проблем на пустом месте. Если вы будете достаточно собраны, правильно распланируете свой день, вечером еще успеете пообщаться со старыми приятелями.

Рыбы. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Общение с новыми партнерами неудачно, зато старые друзья или родня могут дать ценный совет. Благоприятен отдых в кругу семьи, путешествия, игры с детьми, которые будут рады общению с вами.

Астролог: Вальдемар Небоходцев