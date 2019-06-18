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18 июня 2019, 23:00 0

Думаю, это заказ: директор аэрограда «Приамурье» прокомментировала ситуацию с уголовным делом

Думаю, это заказ: директор аэрограда «Приамурье» прокомментировала ситуацию с уголовным делом

Директор аэрограда «Приамурье» Лариса Касьян прокомментировала ситуацию с уголовным делом, в котором фигурирует этот частный аэродром в Черемхове. Она заявила, что все документы клуба в порядке, и высказала мнение, что шумиха возникла неспроста.

«Думаю, что это заказ. На данный момент у нас есть все документы для того, чтобы предъявить следствию для дальнейшего разбирательства. Все у нас в порядке – документы все действующие. Может быть, что-то мы не учли в своей работе, так как проект развиваем, но это не угрожает безопасности полетов, подготовке частных пилотов школы и остальным видам деятельности. (...) Мы будем, конечно, отстаивать свою позицию. А позиция наша – дальнейшее развитие на законных основаниях», – прокомментировала Лариса Касьян журналисту «Альфа-новостей».

Как сообщало Амур.инфо, в субботу, 15 июня, на частном аэродроме проводились следственные мероприятия. Следствие полагает, что работники амурской региональной общественной молодежной организации активного отдыха и спорта «Экстремальный здоровый отдых на природе», которую возглавляет Лариса Александровна, осуществляли услуги по прыжкам с парашютом, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья людей. При этом использовалось воздушное судно Ан-2 с территории посадочной площадки, расположенной около села Черемхово Ивановского района.

Сейчас этот самолет опечатан. Сообщалось, что он не имеет свидетельства летной годности – это главный документ воздушного судна. То, что самолет эксплуатировался без документов, подтверждал и один из специалистов авиационного предприятия. Кроме того, по некоторым данным, этот пассажирский самолет несколько лет назад был арестован за перевозку красной икры в другом регионе.

Следственные органы Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте возбудили уголовное дело по факту оказания услуг по прыжкам с парашютом по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».

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#происшествия #транспорт #туризм

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